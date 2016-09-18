常吃5类食物远离色斑和皱纹

随着年龄的增长，人的肌肤表层会形成色斑、皱纹等，这些明显的痕迹会使人看起来更加苍老。其实，想要皮肤好，不一定必须使用多昂贵的化妆品，日常生活中常吃几类食物，同样可以远离色斑和皱纹。

西红柿汁

西红柿汁是以新鲜西红柿为主要材料的饮品，因为西红柿中含有丰富的维生素C，被誉为“维生素C的仓库”。西红柿汁中的维生素C可抑制皮肤内酪氨酸酶的活性，有效减少黑色素的形成，从而使皮肤白嫩，黑斑消退。每日喝1杯西红柿汁或经常吃西红柿，对防治雀斑有较好的作用，还可以美白护肤。

柠檬水

柠檬不仅有瘦身的作用，同时还具有美白、祛斑的美容功效。柠檬中含有维生素B1、维生素B2、维生素C等多种营养成分，还含有丰富的有机酸、柠檬酸，柠檬是高度碱性食品，具有很强的抗氧化作用，对促进肌肤的新陈代谢、延缓衰老及抑制色素沉着等十分有效。每日可以将柠檬切成片加入温开水中冲泡饮用，如果太酸可适量加入蜂蜜，口感会更好。

猕猴桃

猕猴桃含有丰富的维生素及矿物质，能有效干扰黑色素的形成，预防色素沉淀，保持皮肤白皙，从而达到去除斑点的目的。常吃猕猴桃可有效淡化斑点，祛斑效果不错。而且，它还是一种强大的抗氧化剂，可以淡化皱纹、细纹。

火龙果

火龙果是很多爱美女性爱吃的水果，具有很好的美白和抗氧化的作用。火龙果中含有很多花青素，这种物质可以说是天然的抗氧化剂，不仅能够延缓皮肤的衰老，还能防止人体的血管出现问题。此外，火龙果中还含有丰富的铁元素，这种元素能够补充女性气血，使人看起来面色更加红润。

百香果

百香果富含17种氨基酸，被称为水果中的VC之王，口感独特。它不但含有丰富的营养，而且可以给人饱腹的感觉，有助于改善人体营养吸收结构，具有美容养颜、抗衰老的作用。女性常吃，可以帮助身体排毒，补充身体血液，让皮肤不受毒素侵害。