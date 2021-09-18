油皮痘痘肌的护肤小方法

人的皮肤总共分为五大类别：中性、油性、干性、混合型、敏感肌肤；中性肌肤的酸碱平衡，各项指标正常，不易长痘但会滋生色斑及细纹；油性肌肤水油失衡，易生粉刺痘痘，这就是人们常说的油皮痘痘肌；剩下的三类肌肤适中，护肤相对较简单，今天专门来解析下油皮该怎么护理。

1.控制洁面次数

油皮的第一部是控油，首先要将将脸洗干净，清洁工作到位对控油而言起到至关重要的作用。油皮之所以油是由于肌肤缺水，所以洗脸的频率不能过高，应适度，过度的洗脸会促使肌肤本身的油脂被洗净而促使分泌的油脂更多。

2.定期去角质

肌肤日积月累会使肌肤表面的角质层增厚而使皮肤的新陈代谢减慢，无法使肌肤进行呼吸，促使基底毛囊堵塞毛孔粗大，继而导致痘痘的爆发；因此一周进行1-2次的去角质工作是十分必要的。在选择去角质产品的时候应选择温和，这样既不损伤皮肤的同时又能起到功效。

3.饮食清淡

过度的食用辛辣油腻的食物久而久之皮肤毛孔会粗大等，因此要改变皮肤的本质需要内调外养，饮食的清淡也十分重要，规律饮食有助于肠道菌群健康，每日排便正常后，自然皮肤光彩照人，肤色不再灰暗无光泽。

4.保湿补水

当油性肌肤缺水时的表现就是T区泛油光，因此在护肤品方面应选择深层补水类型，在给肌肤提供足够水份的情况下，肌肤才能够进行合理的代谢及吸收；因此，油性肌肤进行补水才是第一步其次才是控油，只有在肌肤保持足够水润的基础上才能够保持水油平衡。