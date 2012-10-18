过度的紫外线照射对皮肤有哪些伤害？

过度的紫外线照射对皮肤所造成的伤害主要有日晒红斑、日晒黑化以及光致老化等，具体表现如下：

1、日晒红斑

也称之为日光灼伤或紫外线红斑，它是由紫外线照射在局部而引起的一种急性光毒性反应，主要表现为皮肤出现红色斑疹，轻者伴有皮肤红、肿、热、痛，重者则会出现水疱、脱皮反应等。

UVB是导致皮肤日晒红斑的主要波段。由于日晒红斑发病较快，症状明显，所以能够被大多数人所重视。

2、日晒黑化

皮肤经紫外线过度照射后，在照射部位会出现弥漫性灰黑色素沉着，边界清晰，且无自觉症状。

UVA是诱发皮肤黑化的主要因素。虽然日晒黑化无自觉症状，但产生的色素斑会影响皮肤的美观，所以对于爱美人士以及想要美白的人群来说，做好皮肤的防晒是必需的。

3、光致老化

是指皮肤长期受日光中的紫外线照射后由于累积性损伤而导致的皮肤衰老或加速衰老的现象。

UVA是光致老化的主要波段。UVA对皮肤的影响虽然是缓慢的，但具有持久性的累积性，并且其透射程度最深，能深达真皮内部，使真皮基质内起保水作用的透明质酸类物质加速降解，同时使弹力纤维与胶原纤维含量降低，部分弹力纤维出现增粗、分叉等现象，导致皮肤的弹性与紧实度下降，皮肤出现松弛和皱纹等提前衰老现象。而且光致老化的速度明显快于皮肤的自然老化，皱纹的深度也更明显，皮肤呈现粗糙肥厚状态。另外，由UVA照射产生的自由基，能够导致组成皮肤细胞膜的不饱和脂肪酸被氧化，生成过氧化脂质，最终形成脂褐素而沉积在皮肤内，累积到一定程度使皮肤暗沉，甚至产生老年斑。因此，做好皮肤的防晒工作是抗皮肤衰老的必备条件。

4、皮肤光敏感

是指在光敏感物质的存在下，皮肤对紫外线的耐受性降低或感受性增高的现象，可引发光过敏反应和光毒性反应。这种现象只发生在一小部分人群中，属于皮肤对紫外线辐射的异常反应。

总之，紫外线过度辐射对皮肤所产生的影响，不仅仅只是影响皮肤美观的问题，而是对皮肤的健康产生了很严重的影响，所以，不仅是追求美白、抗皮肤衰老的爱美人士需要防晒，对于普通人群，无论男女老少都需要做好皮肤的防晒工作，以尽量减轻紫外线对皮肤所造成的不良影响。