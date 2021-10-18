零瑕疵美肌的8个护肤原则

1、每天擦防晒

使用防晒系数至少达SPF30的防晒产品，而在太阳越来越毒辣的气候下，若正值艳阳高照的中午要长时间站在户外，建议可使用到SPF50以上，有些皮肤科医师甚至建议连在白天待在室内都要擦防晒隔离。

2、运动带来天然保养品

春季早晚气候稍微凉爽，穿着跑鞋出去快走或慢跑洒汗吧！若你看到自己挥汗完之后容光焕发的脸，眼神清澈、皮肤闪闪，多体验几次肌肤充满氧气后的成效，或许你会更愿意在每晚下班后动起来。

3、卸妆后再睡觉

晚餐后打个小盹，很容易就睡到凌晨去了！建议养成习惯，一回家立刻用化妆棉沾取卸妆油擦拭脏污后直接去洗脸，至少在身体休息的同时，也让毛孔打开来呼吸吧！

4、做好去角质

去角质除了能让皮肤更光滑，最重要的功能是让保养品吸收更快速，免得花大把银子买顶级保养品都浪费了！

5、千万不要用手抠痘痘

这点大家应该都知道，手上的细菌是肌肤最大的杀手，即便洗过手却没仔细将指甲内的藏污纳垢洗干净，一往痘痘的伤口挤压绝对是会惨不忍睹，即便将粉刺挤出来，也顺势帮细菌空出更大的通道，造成更深层的感染、化脓或红肿，痘痘更容易反覆发作，留下痘疤就更糟了！若要简单清洁粉刺，除了记得把手洗乾净、器具消毒。推荐用两只棉花棒压出粉刺，至少不容易失手弄破皮！

6、吃对东西！减少甜食和加工食物摄取

多喝水、吃水果和蔬菜排毒也是需要再三提醒的基本条件，我始终相信‘吃了什么都会反应在脸上’，虽然上班或看电视时加工的垃圾零食很解压，但同时久坐不动，肠胃蠕动缓慢，毒素就越容易堆积形成宿便，坏气色直接显现在脸上，涂再多保养品也无法弥补。

7、头发不要老是盖住脸

脸上痘痘一直不好，头发可能也是主因之一！很多女生习惯头发遮住脸半边，但在外头走一趟，发丝最容易沾染灰层和皮屑，经常黏着头发的那侧脸颊，通常最容易冒粉刺和痘痘，若没天天洗头的习惯，细菌就更容易在摩擦之间增生。偶尔为了造型没问题，但还是养成习惯尽量不要让头髮盖住门面吧！

8、戒烟会让肌肤变好

吸烟吐出的烟雾，内含尼古丁会附着在肌肤表层，烟气产生的自由基也会造成暗沈、细纹以及皮肤松弛等问题，而吸烟的人脸上也容易长粉刺。此外，吸烟也会影响肺部氧气吸收，降低你的血管含氧量，让肌肤黯淡无光，因此，千万别小看吸烟对你肌肤带来的长期伤害！