给大家科普洗脸的正确打开方式

我们每天都要洗好几次的脸，早上和晚上洗脸尤其重要，可是你洗了好多年的脸就真的知道正确的洗脸方式吗？未必吧！今天就给大家科普一下，洗脸的正确打开方式！

一、洗脸到底在洗什么？

洗脸的目的是清洁，是为了去除面部皮肤分泌的皮脂、汗液和外界来源的灰尘，以及彩妆（如果化妆的话）。

洗脸这种行为和社会发展水平相关。在缺水的古代，不洗澡洗脸是很常见的；即使在现代（特别是干旱缺水的地方），也存在这种现象；目前医学上还没有观察到因为不洗脸而导致严重疾病的现象。

不过对于绝大多数人来说，出于美观、礼仪和健康的考虑，洗脸还是有必要的。

二、洗脸是最好的护肤？不洗脸是最好的护肤？两种观点都值得商榷

洗脸经常容易陷入两个极端，有人说“洗脸是最好的护肤”，也有人说“不洗脸就是最好的护肤”，曾有媒体报道“英国一女子1个月不洗脸皮肤变好了”，报道很模糊，缺少细节。

这两个观点都是值得商榷的。

洗脸是护肤的第一步，作用是清洁而不是提供营养，做错了（例如过度清洁）一定会减分，但是做对了未必会加分，对后续的护肤帮助并不大。

至于说十天半月不洗脸，什么样的人适合这样做呢？那就是有问题的皮肤，例如严重的激素脸，由于滥用激素导致激素依赖性皮炎，皮肤出现开裂、流脓等现象；或者做了激光美容之后，皮肤流血、结痂。这个时候医生都会建议不要碰水，防止出现感染。

三、洗脸很必要≠洗面奶很必要

汗液和灰尘用清水一冲就可以洗掉，所谓用隔离霜来隔离灰尘纯粹是多此一举；如果是皮脂不多的干性和中性皮肤，用清水也可以将皮肤表面的洗掉。

也就是说，除了彩妆和大油田之外，用清水洗（基本）就可以达到清洁的目的，同时不会损伤皮肤。相反，洗面奶如果选择不当或者使用不当，可能会导致清洁过度，角质层被破坏，影响皮肤的正常油脂分泌和锁水，甚至影响皮肤表面的微生态环境，产生各种皮肤问题。尤其是对干性皮肤、敏感性肤质和激素依赖性皮炎等问题皮肤，更加要注意温和清洁。

洗面奶能提高清洁效率，但不是必需的。如果用清水就能达到和洗面奶同等的清洁效果，那就不用洗面奶。

四、洗脸前，先简易判断肤质

肤质有很多分类方法。最简单也最常用的方法是，按照皮肤分泌皮脂的程度分成油性、中性、干性和混合性等肤质。这里介绍一个简易的肤质判断流程：

1、洗脸后先不涂抹各种护肤品，过几分钟是否会感觉皮肤紧绷？

如果会感觉紧绷，说明是干性肤质；如果不会，进入下一个流程。

2、早上睡醒后，躺在床上用干净的面巾纸按压面部5-10秒，观察面巾纸上的皮脂多少。

如果没有明显油腻，说明是中性肤质；如果非常油腻，说明是油性肤质；如果额头、鼻子、下巴这些T字部位油腻，而两边脸颊这些U字部位不油腻，说明是混合性肤质。

五、怎样正确洗脸

洗脸有很多细节，例如水温、毛巾、力度等等。这些细节总结起来就是四个字：温和清洁。

1、水

水温：夏天用自来水，冬天用和体温接近的温水。不要用太热的水，否则容易导致皮肤过度清洁，刺激皮肤，也不需要冷热水交替洗脸。

流水：用自来水水龙头流出的活水，不用脸盆装的水。

2、次数

一天洗两次脸，早晚各一次。

敏感性皮肤或者干性皮肤可以早晚各用清水洗一次脸；

混合性和中性建议早上用清水洗脸，晚上可以用洗面奶；

油性皮肤早上可以用清水洗脸，晚上用洗面奶。

3、时间

洗脸的时间大概是一两分钟，洗面奶在脸上停留的时间为半分钟到一分钟，最后要用流水多冲洗几遍。

4、力度

洗脸的力度要轻盈，不要太用力或者反复摩擦皮肤，否则会刺激皮肤。

5、毛巾

浴室通常不通风，毛巾挂起来以后长时间保持潮湿，细菌容易繁殖，所以不建议用毛巾洗脸。最好用手洗脸，只用干毛巾把脸上的水擦干。

如果习惯用毛巾洗脸的话，毛巾必须充分湿润，不能半干半湿。

6、正确使用洗面奶

首先根据自己的肤质选择清洁力合适的洗面奶，关于洗面奶的分类和选择，在下一篇中我会详细介绍；其次是每天的使用次数要合适；再次是要注意后续的保湿，如果感觉皮肤干燥的话就涂抹滋润度合适的乳霜。