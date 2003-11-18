脸不吸收护肤品的原因与做法

每天认真进行皮肤保养，可是脸不吸收护肤品怎么办？这就需要你找对脸不吸收护肤品的原因了，之后再进行正确的护肤工作，下面我们一起来看看。

脸不吸收护肤品的原因1：皮肤的角质层过厚

如果皮肤的角质层过厚，就会容易让毛孔堵塞，进而皮肤自然不能吸收护肤品中的营养成分了。

你应该这样做：

根据自己的肤质，然后定期进行去角质护理，尤其是油性皮肤最好一周去一次角质，而干性皮肤或者敏感性皮肤便根据自己的肤质来决定去角质的时间。

脸不吸收护肤品的原因2：护肤品使用的间隔时间过短

如果平时涂抹面霜或者精华液等浓稠度较高的护肤品后，若肌肤还没有完全吸收就涂抹粉底液、防晒霜等其它产品，就会容易导致肌肤无法正常吸收。

你应该这样做：

每次涂抹不同种类不同质地的护肤品后，都应该让肌肤静待3分钟，待肌肤完全吸收后再进行下一步护肤，这样肌肤吸收护肤品的效果才会更佳。

脸不吸收护肤品的原因3：皮肤过于干燥缺水

如果皮肤过于干燥缺水的话，也是会导致皮肤吸收能力变差的。

你应该这样做：

洁面后及时使用化妆水，让肌肤可以处于湿润的状态，也可用化妆棉湿敷或者轻拍，促进肌肤吸收，这样肌肤的吸收能力才会更强，更利于后续护肤品的吸收。

脸不吸收护肤品的原因4：护肤品使用的顺序有误

如果护肤品的使用顺序没有把握好，也是会阻碍皮肤对护肤品的吸收能力的，所以我们应该根据护肤产品的不同而选择正确的护肤顺序。

你应该这样做：

护肤品的正确使用为：卸妆-洁面-化妆水-眼霜-精华-乳液-面霜-防晒等。

脸不吸收护肤品的原因5：护理不够细心

虽然是涂抹护肤品了，但是却是一股脑将护肤品全部抹到脸上，或者只是抹两三下就完事了，这是皮肤是来不及吸收的。

你应该这样做：

每一道护肤步骤都慢慢轻拍或者按摩，这样不仅能让皮肤保养的效果更好，还不会对保养品造成浪费。