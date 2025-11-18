为什么皮肤到了冬天就会痒？

每到冬季，随着北风的呼啸，你是否有这样的苦恼：皮肤又开始痒了，怎么办啊？

这是怎么回事呢？

这叫冬季皮炎，又叫乏脂性皮炎，主要是由于冬季气候干燥，皮肤表面油脂分泌减少、缺乏足够滋润而引起的一系列症状。主要见于老年人。临床表现为皮肤出现细小鳞屑，严重时可见“碎瓷器”样裂纹，尤以小腿胫前明显，大腿内侧、手背、上臂也会出现干燥性裂纹。皮肤干燥脱屑后会刺激痒觉神经，从而引发瘙痒症状，并因搔抓而出现抓痕、渗血。搔抓过度者还影响睡眠质量。

如何预防和治疗冬季皮炎呢？

预防冬季皮炎可以从日常生活中的洗浴和饮食方面做起。

冬天洗浴次数不要过于频繁，2-3天一次即可，每次洗浴时间不要太长，5-10分钟为宜。

同时，避免水温过高，不超过40摄氏度；禁用碱性较强的肥皂、沐浴露，建议清水冲洗即可，洗浴后即刻使用润肤乳。

而在饮食方面，勿过食辛辣食物，如火锅烧烤等食物，勿过多进食滋补食物，如牛羊狗肉海鲜等，多饮水、多吃蔬菜水果。

内衣一定要穿纯棉的，因为化学纤维容易产生静电，对皮肤具有较强的刺激性，引起皮肤瘙痒。

当有皮疹出现时，该如何用药呢？

外用激素类的药膏，例如糠酸莫米松乳膏、丁酸氢化可的松乳膏等，一天内擦的次数不要超过两次。

同时联合润肤乳使用，使用顺序是先擦药膏再擦润肤乳。

今年冬天，不再痒！