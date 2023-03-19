早春洗脸：卸妆油、洁面乳和面部磨砂怎么选？

爱美的小仙女们往往会花很多时间和金钱来挑选面霜和精华，却时常忽略护肤第一步——洗脸的重要性。如果有污垢堵塞毛孔，后续保养品将会很难发挥它们的作用。恰逢换季敏感的早春三月，帮你认清哪些产品适合自己的肤质和日常需要。

1：卸妆油其实适合大部分肤质

卸妆油是十分有效的卸妆产品，可以彻底清洁面部，溶解那些容易残留在皮肤上的彩妆，无论是防水睫毛膏，还是超级持久的唇釉，都能一一KO。即使你是油性皮肤也不用担心，只需要确定洁肤配方不含致痘成分即可，完全不用相信那些“用了卸妆油就闷痘”的网传谣言。

2：化了浓妆一定要用专业眼卸

眼部卸妆产品的配方专为眼部皮肤而设，有分不同质地，但全部都比一般洁肤产品温和，因为眼部皮肤比面部其他位置薄。选对一款合适的产品，你不必用力拭擦眼部皮肤，也能轻易去除防水眼妆残渍，洁净护肤。

3：大油田应该用洁面泡沫

洁面泡沫适合油性肤质或毛孔堵塞的小姐姐（or小哥哥），因为泡沫可以深层清洁，冲走毛孔内的污垢。有些泡沫的洁面配方性质较强，不适合敏感或干性肤质，最好选用无硫酸盐配方，以免肌肤水分流失。

4：无泡洁面乳拯救干皮&敏感肌

无泡的洁面乳非常适合干性或敏感皮肤。先将洁面乳抹于脸上，再用面纸或化妆棉擦拭，然后才用水洗掉残留污渍，这是非常温和的清洁妙法。

5：养成定期去角质的习惯

面部磨砂产品能助你以美丽一面示人，能让脸蛋瞬间变得像剥了壳的鸡蛋一样，但最好选择颗粒幼细的磨砂产品，使用时的力度也要十分轻柔，否则造成微撕裂反而会得不偿失。

6：用洁面巾代替双手吧！

如果磨砂焕肤都不适合你，洁面布也能满足你的基本需求。洁面布分为不同的材质，有的适用于每天使用，有的则可以重点去角质。纱布面可以帮你做到深层清洁，棉织法兰绒面则非常适合用于眼部。选择一款符合自己需求的洁面布搭配你偏好的敏感肌肤洁面产品使用，进行日常去死皮护理。