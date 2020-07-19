请记好：帅气男人3招护肤抗衰老的方法

现实中，很多男人从不在意护肤抗衰老，甚至自以为老就是‘成熟’，殊不知，长得‘老’比丑还扎心。今天简单教大家3招护肤抗衰老的方法，请记好。

一、洁面

不让皮肤变老，清洁皮肤是第一步，也最重要，毕竟脸都洗不干净做啥都是徒劳。

多数男性逛超市胡乱拿一个洗面奶就算了更有甚者用香皂，价格低廉的开架洁面产品有一个重要弊端：伤害皮肤。

含有单一皂角（碱性）成分（例如脂肪酸+碱/棕榈酸+氢氧化钠）的洁面产品洗的倒是干净，但人面部皮肤正常状态下是弱酸性，导致洗完脸又干又疼又掉渣。

干、疼、掉渣还是次要的，开架洁面产品造成皮肤表层破坏是不可逆的，长此以往，女朋友30时候你看着像40，女朋友40时你看着像60。

男性基础洁面的关键是：清洁到位+避免刺激，解决方案：氨基酸洁面产品。

含有氨基酸成分的洗面奶已经很普遍，采用的是‘弱酸性’的氨基酸类表面活性剂，PH值与人体肌肤接近，氨基酸也是构成蛋白质的基本物质，温和亲肤，不但适合痘痘肌肤的人使用，小孩和敏感肌肤都可以使用，何况你那张糙脸。

值得一提的是，市面上，不是成分里含有氨基酸的洗面奶就是氨基酸洗面奶。有些打着‘氨基酸洗面奶’旗号的产品。往往含有甘氨酸、天冬氨酸、蛋氨酸、植物氨基酸、胶原氨基酸、酵母氨基酸等，也就是这酸那酸，充其量也只能起到‘保湿’的作用，对清洁没有什么用处，毕竟洁面的第一要素是‘清洁’。

如何选出‘酰基氢基酸盐’的洗面奶？告诉观众老爷们一个窍门：在成品表里找‘酰、氨酸’这两个字眼。如椰油酰谷氨酸钠、月桂酰甘氨酸钾、棕榈酰丙氨酸三乙醇胺。

如果成分表前几位没有看到酰基氨基酸表面活性剂，那么效果够呛。由于氨基酸洁面产品的普及，价位区间其实挺大，按照上述方式寻找氨基酸洗面奶，在自己能承受的价格范围内选择最贵的，就ok。

实在选不明白，可以让周围的姑娘帮个忙，能显得你是个讲究的男人。

选好之后是如何洗，也就是手法。这方面男人没有姑娘专业，但基础的常识要做到。

不用想你也知道，使劲用干粗活的手往脸上胡乱的搓，对皮肤是不可能有好处的。皮肤表层被破坏用啥都不会管用——所以要做到手法轻盈缓慢，起码不能让自己的脸破皮起茧。

此外，由于氨基酸成分存在，一定要在手上轻轻搓个30s让洗面奶起泡，再上脸，否则功效折半。

针对皮肤油光锃亮的观众老爷，每周可以适当选取皂基成分洗面奶进行深层清洁。但不要一热一出汗就洗把脸，早晚一次足矣。

二、防晒

大部分男人拒绝涂防晒，一是认为很‘娘’，二是说‘我不怕变黑’。必须重申：日常防晒是防止晒伤、变老及皮肤癌，并非仅仅防止晒黑。

UVB——中波紫外线，主要造成皮肤晒伤。UVA——长波紫外线，导致皮肤变黑和产生色斑，变老。

两波加起来，就凑成了我们上文所说的‘光老化’，防晒这一步对于‘皮肤是否变老、健康’起着决定性的作用。

还是先聊如何选防晒产品：老爷们要搞懂防晒产品瓶子上的‘代码’：SPF和PA。

SPF指的是防晒指数，反映的是对UVB晒伤的防护作用，针对防晒伤。

比如SPF为15时可以过滤93%的紫外线，当防晒系数为30时可以过滤97%的紫外线，当防晒系数为50时可以过滤98%的紫外线。其实不同防晒系数的防晒产品滤过紫外线并没有太大差距。

PA反映的是防晒产品对UVA的晒黑的防护效果，针对防晒黑、防晒老。

PA后面一般跟着+，这是代表防晒霜对UVA的防护时间，一般一个+是4小时，+越多，预示着防护时间越长，但是相应的防晒霜质地也会比较厚重。

两个符号后面跟的数字和符号，数字越大/字符越多，效果越强，针对当地环境情况以及个人需求选择。但不要盲目追求高防晒倍数（PA）。防晒倍数越高越油腻，对皮肤刺激也越大，日常也用不上。

好的防晒使用起来3点：不搓泥、不起皮、不泛白。平常在便利店随手能接触到的防晒产品，多是十分油的乳质地或者喷雾。上脸又厚又白，汗液都渗不出来，不到下午脸上就已经搓泥了。

一定上脸试试才能找到自己的‘防晒’基本款，毕竟经常选防晒你也会嫌麻烦，男人都懒。

选完就必须会涂。这里，给老爷们5点涂防晒Tips：

防晒霜永远是护肤的最后一步。等爽肤水、保湿乳还有你的大宝抹完后，等几分钟充分吸收氧化，再涂防晒，否则容易涂不匀。手法上均匀覆盖到皮肤上就ok；

量不够等于白涂。脖耳根子都涂着点，一次至少要一个硬币大小；

阴天下雨也得涂，出门就有紫外线，偷懒不涂当然要变老变丑；

兜里揣一管随时补涂。别以为白天涂一下就够用了，一直在室外2小时补涂一次，如果再运动汗液体液会加速防晒霜的消失，1-2小时补涂一次；

晚上回到家必须认真洗脸。大部分防晒产品不是可以被皮肤充分吸收的，否则损伤皮肤。

三、补水

看到这，你肯定不满意了：学个洗脸防晒也就算了，还叫我们补水？太娘了吧！你们有所不知，如果只学上面两步不补水，活不算到位。

我们所说皮肤缺水，指的是表层角质层缺水，也就是皮肤的最外层缺水，原因有3个：皮脂膜遭到破坏，角质层脂质遭到破坏，缺少天然保湿因子。

皮脂膜和角质层的破坏，主要就是在洁面步骤中，使用皂基成分的洁面产品使劲儿搓造成的，这就是为什么有的老爷洗完脸马上就紧绷，不注意防晒也会导致皮脂膜晒伤，导致缺水；天然保湿因子的丢失是因为平常去油过度，但没有意识到皮肤缺水，最后变成了大干皮，一脸干涸。日常你需要用点男士品牌的补水保湿，爽肤水和乳液就完全可以，不挑品牌。