夏季高温天气肌肤缺水自测与空调房干燥肌肤拯救指南

夏季的高温已经全面来袭，虽然空调房的冷空气会让身体感到舒适清爽，但这对于肌肤来说可是个不小的挑战。因为空调的冷气会带走肌肤中的水分，让肌肤变得干燥紧绷，进而引发卡纹、局部起皮、毛孔粗大等问题。

不仅如此，冷热交替对于肌肤也很不友好，经常进出温差大于5度的空调房会让肌肤的自我调节功能紊乱，容易造成肌肤外油内干；另外皮肤屏障也会受到一定影响，从而引发肌肤敏感的问题，如果不及时补救，到了换季肌肤问题就会全面爆发。

肌肤缺水自测，你已经到哪个级别了？

初级缺水

肤色局部略显暗沉，肌肤更容易出油，缺少自然光泽。

中级缺水

肌肤粗糙，鼻翼两侧毛孔变大，眼下细纹明显，上妆后浮粉严重。

高级缺水

肌肤粗糙略显松弛，肌肤紧绷感严重，容易泛红甚至起皮。

四点拯救空调房干燥肌肤

喷雾即刻保湿

喷雾肯定是能够快速舒缓肌肤干燥感的“神器”了，人手一支的办公桌必备单品。喷雾的功效就是能够为肌肤带来一些水分，让它们均匀地分布在皮肤上。

但是喷雾最大的作用其实只是舒缓干燥，因为喷在肌肤表面的水分其实是留不住的，这也就是为啥喷完喷雾后一段时间还是会感觉干，毕竟是水，不要把保湿效果和精华、乳液做比较哈。

及时清洁，避免空调粉尘在肌肤停留时间过长

回到家后，记得第一件事儿就是卸妆、洁面，现在的公共场所大多都采用的是中央空调，并不是那么易于清洗，因此吹冷风的时候儿一些粉尘甚至是细菌就会释放出来，附着在肌肤的表面，而这些粉尘非常容易引发肌肤过敏，连带着出现肌肤干燥、脆弱等症状。

因此尽量减少这些粉尘在肌肤上停留的时间，相较于深层清洁，这里编辑更强调及时性，肌肤的防护力在晚上会变差，更容易引发肌肤的不适，因此尽早洗脸。

日常护肤保湿做到位

当然，有效的保湿和补水才是拯救空调房干燥肌肤的重中之重。只有让肌肤持续保持在一个水润的状态，才能够抵御干燥空气的“侵袭”，所以夏季护肤的关键就在于保湿。

保湿作为护肤的基础，是无论什么年龄都要做好的。不过这里说的保湿可不是敷两片面膜那么简单，而且是要融入护肤的每一步。

夏季的话可以选择着重保湿的单品，另外从护肤水、精华、到乳液一个都不能落下，千万不要觉得夏天可以偷懒，不涂乳液或者不用护肤水。

水可以帮助打开肌肤通道，润泽角质，有助于后续产品的吸收；精华相当于给肌肤吃的正餐，而乳液、面霜则是可以起到将营养、水分锁住的作用，所以缺一不可。另外现在市面上有很多兼具长效保湿功效且质地轻薄的单品，大家只需要选择适合自己肤质的就好。

多喝水、补充维生素c

最后就是多喝水，为身体补充水分也能够为肌肤的保湿助力，另外补充维生素c，也有助于让肌肤保持在一个良好的状态。