护肤品补水套装使用顺序

买护肤品的时候一般会选择套装购买，这样综合来算性价比会更加的划算，成套的护肤品也比较全面，一般会含有洗面奶、爽肤水、精华、乳液、面霜。那么一整套补水套装的使用顺序是如何呢？

洗面乳>>面膜>>水水>>眼部护理>>精华>>乳液或面霜。

正确的护肤步骤，对于脸部缺水的朋友确实能够起到很好的缓和使功效发挥最大哦。

洗面乳：洁面产品护肤保养之前，清洁永远是第一步，不要小看清洁，非常重要。用化妆棉取适量的卸妆水，沿肌肤纹理轻轻擦拭皮肤卸掉彩妆。然后使用套盒里的洁面乳洁面。

面膜：大多数套盒购买的时候会附赠同品牌的面膜，可以取一张贴膜，贴在面部，并用指尖轻轻按压使面膜完全服帖于面部，停留15~20分钟后取下面膜，按摩面部促进精华吸收，之后用水冲洗干净。面膜最基本也是最重要的目的是弥补卸妆与洗脸仍然不足的清洁工作，相当于二次清洁。面膜上的精华成分可以实现其它的保养功能，例如补水保湿、美白、抗衰老、平衡油脂等等。后续使用护肤品，可以使精华液的吸收效果更好。

化妆水：化妆水的作用在于再次清洁以恢复肌肤表面的酸碱值，并调理角质层，使肌肤更好地吸收，为使用保养品作准备。建议油性皮肤使用紧肤水，健康皮肤使用爽肤水，干性皮肤使用柔肤水，混合皮肤T区使用紧肤水，敏感皮肤选用敏感水、修复水。

肌底液：肌底液的作用是增加后续产品的吸收。应该用在化妆水之后，精华乳/霜之前。肌底液的营养成分能活化细胞，修复细胞，增加细胞活力以及防御能力，起着修复，导入的功能;同时大多含既亲水又亲油的成分，能将护肤品中的水分和油分同时瓦解，更好的被肌肤吸收;还配合有软化角质、滋润角质的成分，令角质层更容易吸收后续的保养成分。

眼霜：习惯在水之后乳霜之前先涂眼霜，但其实眼霜的顺序没多少关系。因为眼霜只抹在眼睛周围，乳液和面霜一类的东西则是需要避开眼睛周围的，两者的使用范围并不重叠，所以顺序看大家习惯了。

精华液：精华液一般有效成份浓度较高，有加强特殊目的的护理作用，让肌肤达到比较明显的护肤效果。精华的分子相对都很小，应在乳液和面霜之前使用，不然皮肤不能很好地吸收精华。

乳液或面霜：使用完精华后，就可以涂抹上乳液或者面霜，如果是油性肌肤就可以只使用乳液，若是干性肌肤可以使用面霜。乳液是水包油型的乳化剂，含水量较大，能为皮肤补充水分。还含有少量的油分，又可滋润皮肤。