细数护肤七宗罪，来看看你踩了哪颗雷？

护肤都是为了让自己的皮肤状态看起来越来越完美，不过有的小仙女却越护越差。今天就给你们细数一下护肤七宗罪，来看看你踩了哪颗雷？

护肤一宗罪：有痘就要挤

不管你多么努力清洁皮肤和毛孔，有时候痘痘还是会来袭，非常烦恼。面对这些扰人的痘痘，真的让它逗留一天也嫌多，尤其是要出席重要的场合或约会之前，看到将要冒出来的闷痘，真的既愤怒又无助。

‘石头痘’可谓痘痘界的大怪兽，它们其实会随着时间的推移自愈。即使想快点对付它，也千万不要勉强挤出。相反，应选用平息泛红、发炎并可轻轻去除角质的产品。

护肤二宗罪：摄入水分过少

别以为只控油不补水就ok，摄入水分也是少不了的一环。摄入水分过少，会导致肌肤水油不平衡，就会致使肌肤油脂排泄过多、致使毛孔粗大、痘痘粉刺等疑问。还或许会导致脱皮、浮妆、过敏等现象。

夏季护肤不能只看重表面，一味控油会导致肌肤状态越来越差，控油同时也需要补水，肌肤才能达到水油平衡的状态。

护肤三宗罪：护肤品一通乱用

皮肤学家Jeannette Graf说，“第一层护肤产品吸收总是最好的”，如果你使用两种不同的产品来对抗两个不同的皮肤问题，在清晨洁面后使用其中一种，在晚上洁面后使用另外一种，就能收到事半功倍的效果。

护肤四宗罪：每天敷面膜

的确，不少人都在告诉我们每天敷面膜能让皮肤变好。但事实恰恰相反，天天敷面膜会导致皮肤角质层吸水过度，皮脂膜受损，皮肤屏障变得残缺不全，肌肤走向敏感，很难修复。

护肤五宗罪：防晒不够量

要知道防晒可不只是防晒黑，还有防晒伤和防晒老。吸收过量的紫外线，轻则令肌肤变黑变粗，重则可致使晒伤乃至肌肤癌。当然，它也是肌肤提前老化的元凶巨恶之一。还是那句话，防晒一定要硬币大小的量才足够。

护肤六宗罪：毛巾擦脸

细菌也很容易沉积在毛巾上面并且疯狂滋生的，在你摩擦脸部皮肤时堵住毛孔，让毛孔感染。如果你的毛巾也是放在卫生间里，那这个问题就更加严重。无论是夏季还是冬季，都不要用毛巾擦脸，一次性洁面巾是不错的选择。

护肤七宗罪：天天喝奶茶

奶茶是高糖饮品，会导致肌肤糖化。肌肤的糖化原理其实很好理解，来举个很实际的例子。在布丁上洒上白糖，用受热的勺子直接加热白糖，糖与布丁里的蛋白质受热反应，就变成了香脆可口的焦糖，这就是最直接的糖化反应。想象一下你的肌肤从嫩滑的布丁变成粗糙的焦糖状，是不是非常触目惊心？