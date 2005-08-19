那些关于肌肤美白的二三事

“生命不息，美白不止”。皮肤白皙，绝对是大多女孩子的追求，虽说并非人人喜欢白，但是对于嗜白如命的仙女们来说，追求美白怎么会有上限呢，现在就一起去探索那些关于美白的二三事吧。

想美白，这些原理你该知道

防止紫外线伤害

紫外线的存在从不分季节，不管是寒冬还是炎夏都不处不在。当皮肤接受紫外线过度暴晒后，会损伤表皮细胞活化酪胺酸酶，加速色素合成，破坏皮肤的保湿功能，使皮肤变得干燥，让真皮层中的弹力纤维受损，使细纹产生。

阻断黑色素的产生

紫外线照射会激活表皮细胞产生炎性因子，接着炎性因子激活酪氨酸酶并刺激产生黑色素，然后黑色素逐渐被角质细胞携带到肌肤表层，所以我们就会看起来变黑，甚至长出斑点。

加速黑色素代谢

如果黑色素已经形成，那只要抑制它转移到表皮，你同样黑不了~比如烟酰胺它就能抑制黑色素向表皮转运，所以对晒黑或着痘印都有比较好的效果哦。

要美白，你该这么做

第一步：涂防晒

美白是需要日夜兼程的，没有阳光就不会晒黑？紫外线分为UVA和UVB，阴雨天，UVB虽然减少了，但穿透力更强的UVA，尽管有厚厚的云层或者玻璃阻挡，威力依然能几乎达到晴天的95%。所以，无论是晴天or下雨天都要防晒。晚上用美白面膜，白天当然要靠防晒霜来防护。

第二步：抗氧化

为什么要抗氧化？我们的肌肤无时无刻都与空气接触，这个时候雾霾、紫外线都会成为伤害我们肌肤的元凶，因此，“氧化受损”是导致皮肤乃至人体老化最主要的原因，晒黑、晒老都跟“肌肤被氧化”有关。

第三步：敷面膜

美白面膜一定是大家在美白这条持久战上的必备，而且一般来说，美白面膜在晚上用效果会更佳。其中蕴含的美白成分，能够帮助肌肤提亮，改善肌肤不均，从而达到美白的目的。

让肌肤变白的秘诀，这些你都该知道

维生素C

维生素C是人体不可或缺的一种物质，外用VC对光老化皮肤也有显著的修复效果，一定浓度的外用VC可以美白抗氧化，而口服VC经过消化系统后只有很少一部分可以到达皮肤。

烟酰胺

作为美白界公认的头号美白利器，它是维生素b3的一种衍生物，可以迅速穿过角质层渗透进我们肌肤的深处，阻断黑色素传递以及加速新陈代谢。烟酰胺帮助黑色素的脱落，迅速将其排出皮肤外，还原肌肤白净透亮的质感。它还能干扰角化细胞与黑素细胞之间的细胞信号通道，减少黑素生成，起一个预防作用。