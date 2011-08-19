小仙女夏日护肤清洁五部曲

每到夏天，小仙女粉刺闭口黑头白头都冒出来了。学学清洁五部曲，虽然老生常谈，但是非常有用哦！

清洁秘诀一：卸妆不对，颜值报废！

清洁秘诀的第一步也就是卸妆啦，卸妆这件事应该不用海豹君多说了吧，尽早卸妆可以缩短空气中的微颗粒和刺激性物质与皮肤接触的时间，而且也可以有效的将皮肤毛孔中表层的污垢和pm2.5的颗粒洗净哦。

提示：卸妆油一般用于晚间，这个夏天不管你是不是化妆，用用卸妆油都是不错的选择。

正确的卸妆步骤：

1：首先用卸妆棉片沾满眼唇卸妆液，然后敷在眼睛上40秒。如果粘了很牢固的假睫毛可以适当增长时间，然后将卸妆棉片平移挪开，带下眼妆。

2：将卸妆油倒在搓热的手心里再上脸，均匀的涂抹到面部，用手按摩一下鼻翼周围这些死角。

3：然后加水乳化掉卸妆油，最后用洗面奶洗净面部。用卸妆油卸妆乳化完毕一定要用洗面奶再洗一遍哦，不然很容易长闭口的哦~

清洁秘诀二：没看这个，别说你会洗脸！

对抗浑浊空气对肌肤的侵害，最重要的一点就是清洁。雾霾天气粉尘多导致肌肤容易产生粉刺，堵塞毛孔，所以卸妆、清洁非常重要。除了刚刚说过的卸妆之外，每天的脸部清洁一定要彻底，来看看正确的全部清洁步骤吧！

1：首先可以用温水洗脸，将毛孔打开，再将洁面产品充分起泡后，用手指轻揉于脸颊按摩。

2：一些细微角落也要仔细清洁，比如我们似乎永远被忽略的鼻翼---一只手轻按鼻头，并向一侧拉开，用另一只手对鼻翼的细小部位打圈。

3：基础清洁之后，可以使用化妆水进行二次清洁。偏油性皮肤每周还需定期敷清洁面膜，进行深层护理，一周1至2次即可。

提示：务必先起泡再上脸，不要用你的脸去搓出泡泡。

清洁秘诀三：（听起来）高大上的吸附式清洁

首先我们来了解一下这个新名词，什么是吸附式清洁？。“吸附式清洁”听起来很新鲜，其实类似的产品一直都有，只是没有被得到重视而已，就是使用例如矿物泥、炭、黏土等成分的面膜产品清洁肌肤。

研究证明“吸附式清洁”能更为简单、直接的将毛孔中的污垢清洁干净，它们通过剥除老化角质，吸附皮肤中的杂质来达到提亮皮肤的目的。一个星期使用1~2次，就能避免杂质在皮肤内堆积了。但如果你是敏感型肌肤最好慎重使用此类面膜，因为它的力道绝对够劲，很容易造成刺痛，引起肌肤的不适感。

清洁秘诀四：毛孔清洁者！良心去黑头就从根部扫净

很多小伙伴非常害怕脸部出油，然后油脂和pm2.5的颗粒混合在一起变成黑头堵塞毛孔。为了避免黑头，首先我们要解决出油问题，而出油基本上范围就在鼻周和T区哦。

出油严重的肌肤可以选择水杨酸类洁面品来简单刷一个酸，为了强化产品的功效可以将产品在面部稍微多做停留，但时间不要超过3分钟。

在清洁时T区同时注重手法，从下往上打圈，然后再上下交错，T区鼻翼两侧手法也是从鼻翼最底部往鼻尖方向揉搓打圈，对出油大有帮助哦！

清洁秘诀五：面临雾霾，去角质当机立断！

在雾霾和换季交加的时节，肌肤格外需定期去角质。尽量长期使用一款去角质产品，在使用任何一款去角质产品前都要在自己的手肘或者耳后先做过敏测试。但是痘痘肌的人尽量避免掉去角质吧，痘痘肌强行进行去角质，很容易会导致痘痘破裂而感染。

常常出油的T区是去角质的重要位置，而脸颊两侧的皮肤比较薄，所以去角质的时候轻轻带过就好。

唇周也是去角质的重要部位，因为大家总是忽略它，所以在去角质的时候，需要用手指指腹，在唇周轻轻打圈摩擦。