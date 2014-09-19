敷睡眠面膜前要擦护肤品吗？

敷睡眠面膜前要擦护肤品吗？

敷睡眠面膜前是需要擦护肤品的，一般选择简单的纯补水型爽肤水即可。敷面膜前使用爽肤水，能起到快速提升皮肤水分值的作用，同时也为肌肤打下了护肤基础，更有利于睡眠面膜涂抹时的延展，另外，还能减轻睡眠面膜中可能含有的风险成分对肌肤的刺激。

睡眠面膜就是在晚上做完基础护肤之后，将睡眠面膜敷在脸上可以不用洗，直接睡觉的一种面膜。一般在第二天早晨，正常洁面即可。一般睡眠面膜的质地比较稀薄，不会像普通面膜那些浓稠。

睡眠面膜的使用方法比较简单，清洁完面部后，取适量的清洁面膜均匀在脸上。注意在涂抹的时候要避开眼周围，以免不下心弄进眼睛里。另外，在涂抹睡眠面膜时要由下往上轻柔涂抹，等到面膜吸收的差不多之后，直接睡觉即可。

夜间是护肤的黄金时段，在敷面膜之前，一定要先做好面部清洁。最好用温水清洗面部，充分打开毛孔，以保证在敷面膜的过程中，面膜中的营养成分能更好地被吸收。

睡眠面膜在哪一步使用

睡眠面膜的用法：晚上睡觉前先做好基础的洁面、护肤工作，然后将睡眠面膜涂在脸上，第二天早上洗去即可。睡眠面膜使用之前最好按照正常的顺序涂好护肤品。

具体的使用方法步骤如下：

1、面部清洁

面部清洁是护肤的第一步，肌肤每天都在受着外界环境的侵害，为此要相应的做好面部清洁的工作，防止过多的污渍堆积、堵塞毛孔。建议使用温和的洗面奶，洗面奶洗脸时先在手上搓出丰富的泡沫，再在脸上使用，最后要用温水洗净。

2、护肤保湿

睡眠面膜虽然有很好的滋润修护效果，但是并不能当做护肤产品单独使用，为此在敷睡眠面膜之前，一定要做日常的保湿工作，切记不能忘。按照水--乳液--面霜的顺序依次进行，涂抹时注意按照肌肤纹理进行提拉按摩，使肌肤更好的吸收。

3、涂抹睡眠面膜

将睡眠面膜以五点法点在脸上，然后在脸上轻轻打圈，以促进面膜和晚霜的进一步吸收。避开眼周，由下往上轻柔按摩，顺便上提肌肤，脖子也能敷上。注意不必涂抹过量，过量的面膜，容易在睡觉的时候，残留在床单上、枕头上，如未及时清理，易滋生细菌，感染肌肤，因此适量即可。

4、等待

敷完睡眠面膜之后，不要着急着睡觉，必须待脸上的啫喱状面膜干燥之后，这时候睡觉不仅仅不容易污染床单枕头。可以尝试着做一些面部提拉，按摩动作，让肌肤更为舒缓，让面膜的营养成分更好的被肌肤吸收。

睡眠面膜使用的注意事项

1、睡眠面膜一般一周做到2-3次即可，且时间不超过8小时，坚持每周使用，能够有效改善肤质。睡眠面膜的最佳时间是在晚间10到凌晨2点敷是最好的，因为这段时间是肌肤新陈代谢的活跃期，在第二天就能轻松拥有水嫩美肌。

2、睡眠面膜可以稍微敷厚一点。面膜较厚既保证营养成分不会“单薄”，又可敷脸时，让肌肤温度会有效上升，促进血液循环，使渗入的养分在组织间更好地扩散开来。温热效应还会使皮肤角质软化，毛孔扩张，让堆积在里面的污垢更好地排出。

3、贴式面膜不可做睡眠面膜。普通面膜有很多款，每个产品的针对性不同，如果选择了纸贴式面膜其作为睡眠面膜，当面膜纸干了后使用反而会吸走皮肤的水分，让肌肤越来越干。

4、使用任何化妆品之前一定要在手背，前臂内侧或耳后皮肤先试一下，没有过敏反应再面部使用。

护肤小贴士

在护肤品之前，最好在前臂内侧或耳后的皮肤先试一下，没有过敏反应再在面部使用；贴式面膜不可以作为睡眠面膜使用，因为面膜纸干了之后会吸走皮肤的水分。