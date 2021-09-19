韩国小姐姐秀智自然美的7日护理法

总是羡慕韩国小姐姐无暇透亮的肌肤，被她们的伪素颜折服。比如秀智北欧旅拍的照片，自然不做作的状态简直太初恋了。

相对于浓重的妆容，韩国小姐姐更追求自然美，爱美的你学学她们的7日护理法吧。

第一天：做好角质调理

保养的开始当然要从去除老废角质开始，后续的保养才会更好地吸收。所以可以用一些酸类，或者去角质的产品帮助代谢，另外要注意去除角质后，最好不要选择一些抗老、美白等有针对性的保养品，建议使用成分单一保湿类的即可。

第二天：基础保湿+补水

去完角质之后肌肤比较滑嫩也很脆弱，所以第二天基本要以保湿、补水为主，建议可以涂上厚厚的一层保湿霜或者贴上保湿面膜，来增加肌肤的保水度。

第三天：深层清洁

肌肤去角质加上补水，接下来就是深层清洁啦。可以敷泥膜或者针对毛孔加强管理，不过一起哦，否则会破坏掉肌肤原有的保护角质层哦~

第四天：抓准修护时机

深层清洁后，肌肤难免会比较敏感，这个时候一定要记得做好修护。建议保养品汇总选择有修护功能或者低敏成分，让肌肤得到舒缓、重新休息。

第五天：机能保养功效加乘

延续昨天的修护，接着要开始进行一些像美白、抗老等机能型的保养。可以敷美白类的面膜，或是用精华油按摩，肌肤肌底状态好的话，保养效果也会大大增加。

第六天：重点部位保养不能少

第六天要针对重点部位好好保养，像是眼膜、唇膜还可以加上按摩消除眼部浮肿。另外在使用唇膜之前先要将唇部去角质，嘴唇才会变得更加粉嫩。

第七天：维持肌肤保湿

最后一天就是要将基础保湿坚持到底，像是美白、抗衰老等保养一定要在肌肤足够保湿的条件下才能发挥最大效果，所以一定要好好保湿，让前面做完的保养完整循环才不算白费~