8个坏习惯让你变黑 擦美白保养品都没用

想要变白、变漂亮应该是女孩们一年四季非常在乎的事情，平时除了画妆，擦防晒撑伞，有一些不好的习惯竟然会让这些为了美白的努力前功尽弃，擦美白保养品可能也没有效，问题竟然在你吃的食物，还有睡觉的习惯！

1、化妆就不防晒

一直在不断强调一定要擦防晒，而且要擦得很勤劳不是没有原因的，紫外线会造成皮肤老化，产生肌肤问题。女孩们可能觉得平常画妆的粉底、妆前乳有一些都有防晒系数，应该就足够，但事实上真的不够！如果要达到有确实防晒效果，那真的是要画大浓妆了，与其这样不如就认真擦完防晒霜再化妆吧！

2、脖子晒黑出现色差

脸美美的，那脖子呢-女孩们应该都非常会照顾自己的脸，但为什么别人就是比较漂亮-关键就在细节的部分了，擦防晒的同时请一定要带到脖子，就像是擦保养品的时候，也必须连着脖子一起保养，才不会脸看起来是年轻的，脖子却出现皱纹。肌肤的色差远远看就非常明显，所以呢，千万不要忽略脖子的防晒。

3、没有撑伞和戴帽子的习惯

尽管擦了防晒霜，不过那阻挡紫外线的粒子，随着一整天外出流汗、动作，除非你一直补擦，不然防晒效果实在有限，不如就从遮蔽开始，选择有抗紫外线的伞或者帽子，不要长时间暴露在阳光下，走露实选择阴影处、骑楼下，直接挡掉会和紫外线接触的机会，时间一长你会发现真的比别人白。

4、防晒不分季节和年龄

大家可能都是在大太阳出来的时候，才会想要擦防晒、撑阳伞，其实防晒[真的不分季节和年龄，冬天或者阴天一样有紫外线，并不会因为有乌云就不会晒黑，所以化妆包里除了美美的唇膏之外，多带一罐防晒，或防晒棒吧！

5、吃吸光食物

让你变黑的原因除了紫外线之外，跟你吃的食物可能也有孤关系，柠檬、小黄瓜、芹菜、香菜等，都是吸光食物，容易和紫外线产生作用，如果饮食过量的话，可能就是让你白不回来的原因！

6、白天使用美白产品

想要变白当然要使用美白产品，不过一般的美白产品都会含酸类成分，这些成分容易遇到紫外线变质，也就是让你变黑的塬因。所以再使用美白产品的时候，可以注意一下成分，看看这适不适合白天外出使用！

7、带妆时间太长

你有没有过白天刚化妆的时候很美，到了下午脸就变黄，整个妆变的暗沉，就是因为这些妆的粉体吸收了紫外线后慢慢的变质，所以回家卸妆一定要认真卸干净！而且不要带妆太久，更不要带着妆睡觉，擦在脸上的这些粉除了让你黑之外，更会吸你脸上的油，破坏你肌肤的油水平衡。

8、熬夜不睡觉

当然，最重要的就是需要好好的睡上一觉，睡觉时大脑会分泌褪黑激素，帮你重新调整生理时钟，如果熬夜就会影响正常分泌，另外熬夜也会让你的脸变得更为暗沉、蜡黄。