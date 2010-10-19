身体乳怎么用？3个使用注意事项

每个人的身体肌肤都可能存在不同的缺水状况，所以一瓶身体乳是十分必要的，可以在肌肤缺水的时候对肌肤补充水分，防止水分流失，但是你用对身体乳了吗？身体乳的正确用法是什么？

身体乳怎么用？

最好是洗澡完后3-5分钟内涂上身体乳，洗澡的热气让毛孔张开。

这时马上擦乳液效果最好了，这时候在浴室内放好乳液才不会错失良机，擦完乳液要穿上纯棉透风的上衣。

洗完澡后可以全身涂抹，躯干，肩背，尤其是容易忽视的屁股、小肚子、后腰和脚，都可以涂抹，涂抹完很快就吸收了。绝对不会蹭到衣服上和被子上，因为都被皮肤吸收了。

身体乳怎么用，身体乳正确的使用方法和注意事项

使用身体乳注意事项：

1、不要在有伤口的地方涂抹身体乳

皮肤上有伤口不要涂抹身体乳，要避开这个位置再涂抹，把身体乳涂在伤口上会感到疼痛，甚至会刺激伤口发炎。

2、不同的部位用量和用法都需要注意

身体不同部位的皮肤情况是不一样的，所以使用的量也有差别，干燥的部位需要滋润，涂抹的时候可以擦多一些，特别是肘部和膝盖位置。有鸡皮肤的人更加要多擦身体乳，这样可以缓解鸡皮的症状。

3、按需要随时涂抹

每个人的身体肌肤都可能存在不同的缺水状况，比如阳光暴晒后、长时间吹空调、熬夜加班等待都会造成皮肤不同情况的缺水，这时候随身携带一瓶身体乳是十分必要的，可以在肌肤缺水的时候随时对肌肤补充水分，防止水分流失。