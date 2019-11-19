怎么区分面膜的正反面？

关于护肤，怎么区分面膜的正反面？

1、现在很多面膜贴有三层，中间一层是面膜，还有一层较厚的珠光膜和一层半透明的纸膜。

2、使用时，将厚的珠光膜揭掉，然后将潮湿的一面（非半透明纸膜）贴于，然后再将半透明纸膜揭掉，这样就可以保证面膜的正面稳稳当当的贴在面部了。

（下面的面膜构成：一层膜，一层面膜，一层蓝光纸）

3、如果只是一张面膜的话，在包装内往往都是折叠着，折叠的内侧则为正面。因为这一面吸附的精华往往比较多。

敷面膜不要直接敷

敷面膜前先做些准备，可以帮助面膜效果更好的发挥。敷面膜前，应先卸妆、洗脸，必要时也可先去角质，以利于面膜的吸收，也避免污垢、灰尘进入毛孔。在敷上面膜前，也可以先用热毛巾湿敷或用蒸脸器在脸部2~3分钟，然后在面部各处按摩3~5分钟，提升敷脸的效果。

涂抹面膜有顺序

很多菇凉都喜欢购买涂抹式的清洁面膜，如果掌握了涂抹顺序，效果会更好。我们可以先从颈部、下颌、唇、鼻、两颊、额头，由下往上，避开眼周部分、眉毛和唇部。也都可以先从T字部位开始涂也是由下往上，然后最后是U字部位。

面膜里的塑料纸有什么用

面膜纸的质地这几年里已经慢慢发生转变，以前最常用的无纺布面膜纸——蚕丝面膜纸——真丝面膜纸——蕾丝面膜纸。面膜纸越变越透明，越变越薄。贴服度也越做越好，那么问题来了，这么柔软易撕的面膜纸放在面膜袋里就很容易揉成一团，打开使用的时候就很容易会把面膜撕破。

这一张塑料纸，可以帮助柔软的面膜整理整齐，方便摊开使用，也在一定程度上让分布更加平均。所以一张小小的塑料纸对于面膜的作用是非常重要的！

塑料纸上会沾上蛮多的精华液的，推荐大家在把塑料纸扔掉前，可以用来擦擦手擦擦脖子，一定精华液也不浪费哦~

怎么挑选面膜？

密度

要选择比较厚的面膜纸。比较厚的面膜纸可以将精华液或营养成分相对锁定住。太轻则意味着面膜纸相对比较薄。

服帖感

面膜纸是否贴合面部曲线和凹凸，是否考虑到四周、眼周部分的服帖程度？这些问题直接影响肌肤对面膜中吸附的营养成分的吸收。面膜与的服帖程度取决于面膜上的剪裁刀数。通常面膜纸裁切的刀数大多为8刀，好的面膜剪裁可达到12刀。

敷过的面膜还有什么作用

敷完脸后还可以再利用

一般我们15分钟敷完面膜后，面膜纸上往往还留有不少的精华液，这种时候直接扔掉不免有些可惜。我们敷完脸，可以将面膜直接敷在手上或者脚上，顺便做一个手膜/脚膜，效果一样很好哦！不过和脸一样，敷完手脚后也都要记得敷完涂上保湿的产品。