无油红烧鸡翅土豆

配料：

鸡翅中400克、小土豆500克、热水适量、生抽适量、冰糖适量、老抽酱油适量、蚝油适量

烹饪步骤：

1.鸡翅中清洗干净；

2.小土豆用刀背刮去外皮，洗净备用；

3.不粘炒锅上火，放一杯热水，加八九块冰糖，水加热后会将冰糖融化；

4.倒进一大勺生抽酱油，小火煮冒泡；

5.把鸡翅中放进去，翻炒均匀，让鸡翅中都染上酱油的颜色；

6.再放入一大勺蚝油、一小勺老抽酱油，注入热水，水量能盖住鸡翅；

7.水沸腾后，把小土豆放进去，土豆如果个头比较大，就切成两到三块再放进锅里；

8.盖上锅盖，大火烧开后，转小火炖煮约8-10分钟；小火炖煮中，中间记得打开锅盖翻动一下，顺便也能观察到水量是不是合适，如果中途需要加水，一定要加开水；汤汁收浓，可以关火出锅了，这做法是不是很简单呢；

9.看，一盘美味的红烧鸡翅小土豆就做好了，色泽还很漂亮。鸡翅里的油脂和胶质都炖煮出来了，一起煮的小土豆吸收了鸡翅中的油脂，咸中带甜，软糯可口，翅中脱骨，孩子一手拿一个，啃的不亦乐乎。

烹饪小贴士：

1、因为这道菜没有放油，建议用不粘炒锅来制作，避免破坏鸡翅的表皮，保持鸡翅中的完整形状，让卖相更好看。

2、另外因为生抽酱油、老抽酱油、蚝油里都含有盐分，所以这道菜不需要放盐，但糖必须要加，可以综合以上三种调味料中的咸味，让鸡翅和土豆的味道更鲜美。