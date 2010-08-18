酸菜鱼(四川特色)

酸菜鱼是属于四川的一道特色菜肴，以鱼肉嫩滑，汤酸鲜美而出名。

主料：鲤鱼1000克酸白菜200克

辅料：泡椒20克

调料：味精2克 姜10克 大蒜（白皮）10克 盐3克 胡椒粉2克 淀粉(豌豆)5克 鸡蛋清30克

准备工作：

1、鱼片的厚度最好控制在4毫米左右，不能切得太厚，否则鱼片不容易入味，而且煮的时间会根据鱼片的厚度变长，那么鱼肉就容易老；也不能切得太薄，否则鱼片容易煮散。

2、鱼片切好后就是去腥，把切好的鱼片冲洗干净，放入碗中，加入姜葱、胡椒粉、料酒腌制5分钟，注意不要放盐，否则会使鱼肉脱水，后续再煮的话就会不鲜嫩了。

3、腌制5分钟后就是挂糊，多加这一步，可以使鱼肉保持水分，使鱼肉更加新嫩滑。准备一个小碗，打个鸡蛋清在里面，再加入豌豆淀粉（大约50克），搅拌一下后倒入鱼片里面，用手抓拌使鱼片均匀的裹上面糊。

开始烹饪：

1、热锅烧油，加入姜片、葱段、干辣椒、花椒爆香，接着再把切好的酸菜放入锅中煸炒（酸菜要提前泡发开），然后倒入足量的清水，大火煮开。

2、汤烧开后再下入鱼片，鱼片一定要一片片均匀的下入锅中，防止鱼片散开，加入适量的食盐，大概煮5分钟的样子就可以出锅了，不要煮的太久。

3、然后重新烧一锅热油，鱼肉上放一把新鲜的花椒，用热油浇在上面，热油会把花椒的香味激发出来，融入到鱼片中，味道会更加香，更有四川风味的特色。