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水煮肉片(正宗川味)

来源：快快美　时间：18-08-12　字体： 　标签：水煮肉片　阅读：

水煮肉片

准备食材：

里脊肉300克，花椒，辣椒，蒜，郫县豆瓣酱，包菜，盐，油，鸡蛋，淀粉，生抽，鸡精，白糖

做法步骤：

水煮肉片

1.里脊肉洗净，切成薄片；

水煮肉片

2.切好的里脊肉放入盆中，加入适量的胡椒粉，盐，料酒，生抽，搅拌均匀，腌制10分钟；

水煮肉片

3.打入一个蛋清，顺着一个方向搅拌，让里脊肉挂上蛋清；

水煮肉片

4.加入适量的淀粉，搅拌至上浆，再加入适量花生油，搅拌均匀；

水煮肉片

5.蒜剁成蒜末，准备辣椒段，花椒适量，备用；

水煮肉片

6.包菜撕成段，锅内加油烧热，下入包菜，翻炒至断生出锅，装入盆中，垫底备用；

水煮肉片

7.热锅加油，下入花椒，辣椒，炒香，炒香后把花椒和辣椒捞出，下入郫县豆瓣酱，和一半蒜末炒香；

水煮肉片

8.炒出红油后，加入高汤或清水，加入适量的盐，白糖，鸡精，生抽，大火煮开，煮2分钟；

水煮肉片

9.煮两分钟后，调为中火，下入肉片，肉片放进去后，不要用筷子搅动，轻轻的晃一下锅，让肉片定型，不脱浆；

水煮肉片

10.肉片滑熟后，将肉片和汤一起倒入垫有包菜的盆中，放入炸好的花椒和辣椒，还有另一半蒜末；

水煮肉片

11.勺子内装半勺油，放在燃气上烧开；

水煮肉片

12.把热油浇在蒜末上，最后撒点香菜点缀一下，一道美味的水煮肉片就做好啦！

温馨提示：

1.水煮肉片首选里脊肉，比较鲜嫩；
2.肉在锅内滑锅的时间不要太长，容易老；
3.辣椒等调味品的量，可以根据自己口味添加；
4.没有包菜，也可以用豆芽垫底。

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