锅包肉

锅包肉是东北名菜，它的味道属于甜酸口味，一直以来都深受广大女性和孩童食客的喜爱。

配料：

猪里脊肉100克、胡萝卜一小块、香菜2-4根、大葱一段、白醋2汤勺、白糖2汤勺、精盐5克、鸡精2克、土豆淀粉50克、鸡蛋清1个

烹饪步骤：

1.里脊肉切大片，厚约4mm左右；

2.用蛋清和土豆淀粉调好淀粉糊，少加一点水或不加，调制成冰激凌快化了的乳霜状质地，因为很少做挂糊的菜怕炸不好，所以放了一点鸡蛋清（蛋清让食材在炸的过程中更容易成型）；

3.肉片用小叉子叉几下，加蛋清（不是蛋黄）和盐、鸡精腌制入味，注意盐和鸡精多放一点，这样才能出味儿；

4.腌制好的肉片放到淀粉糊里面，挂糊，挂糊的效果是这样就比较理想，冰激凌质地；

5.再给大家看一下淀粉糊的质地，淀粉糊是否成功直接决定了整道菜的成败；

6.油锅烧到6成热，用手在油面上方感觉稍有温度就行，放入肉片炸制，初炸过程中；

7.炸了第一遍的肉片，因为放了蛋清，所以炸出来很松软，所以我叫它棉花糖版锅包肉；

8.重新开火，放入肉片复炸，目的是让肉片更加脆和少油，复炸完的肉片；

9.准备如图数量的大葱、香菜、胡萝卜，切细丝；

10.准备两汤勺白醋，图中一半就行，及等量白糖，加适量盐、鸡精调匀；

11.锅中留底油，放入大葱和胡萝卜丝炒至8分熟，放入肉片和糖醋汁，最后加入香菜，翻炒片刻即可。

烹饪小贴士：

1、腌制肉片时候应该用松肉锤拍两下肉片，小编因为没有松肉锤，才改用小叉子，效果也不错；

2、准备淀粉糊的时候可以放一点蛋清，这样炸出来的肉片会更松软。淀粉糊要调制成冰激凌快化了的乳霜状质地，淀粉糊是否成功直接决定了整道菜的成败；

3、炸制肉片时要炸两遍，这样炸出来的肉片会更脆；

4、香菜在出锅前放就可以了；

5、里脊肉的蛋白质属优质蛋白质，含有人体全部的必需氨基酸，常吃里脊肉可以起到增强机体免疫力以及抗病能力的功效。