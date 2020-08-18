茄子豆角

茄子豆角是我们常见的一道家常菜，很多人都会觉得茄子豆角是最容易炒的一个菜，把两样放在锅里一顿炒不就行了吗？

其实不是的，炒茄子豆角也要注意一下方法的，不然很容易把豆角或者茄子炒黑！那茄子豆角是一起炒还是分开炒呢？这一步很关键，弄错了炒出来很难吃。下面我就教大家正确的茄子豆角的炒法，保证让你们炒出来又香又不油腻。

首先将茄子洗干净，削去皮，这样做的目的一是为了去掉残留在茄子表皮的农药物质，二是如果茄子皮的韧性比较好，会影响茄子的口感。削完皮后将茄子切成长方体条状，长度适中，然后放入水中备用，防止氧化。

同样将豆角洗干净，再切成和茄子差不多长度，备用。

烧锅放油，油不用放太多，油热后，把豆角单独放进去炒，等炒到豆角软了之后盛入碗中。

在锅中再加一点油，大家都知道，因为茄子比较吸油。把茄子从水里捞起来，一定要晾干上面的水，防止下锅时水与油相碰会溅到你身上将你烫伤，然后放进锅里去炒，炒到茄子变色就行了，再把茄子盛起来放入之前豆角的碗中。

在锅中剩下的油中放入大蒜和小米椒爆香，穿出香味后加入茄子和豆角，调至小火翻炒。

根据口味加入适量的盐和生抽，再翻炒半分钟。就可以盛起来装盘啦。

看看，是不是很美味呢？茄子豆角的确是一种非常简单的家常菜，清爽又可口，但是炒的时候一定要记得把茄子豆角分开炒哦，还有茄子一定要去皮才好吃，不然炒出来不仅味道不好，皮还容易被炒黑！