老北京炸酱面

炸酱面是起源于北京的一种面食，位列我国“十大面条”之一，要说吃炸酱面，还得是老北京才有味道。

配料：

高筋面粉 400克、水 140毫升、五花肉 300克、黄瓜 适量、干香菇豆 20克、豆芽 适量、姜末 适量、白砂糖 适量、葱丝 适量、水 适量、酱油 适量、植物油 适量、黄酱 适量、五香粉 适量、淀粉 适量

烹饪步骤：

1.锅中加水烧开，将面条、豆芽煮至八分熟捞出，用植物油搅拌均匀备用；

2.将黄豆酱、酱油、白砂糖、水混合均匀备用；

3.将五花肉洗净切丁、干香菇泡发切丝，黄瓜切丝，锅中倒油烧热，放入葱丝、姜末爆香，将肉丁在锅中炒散；

4.泛白后倒入香菇丝翻炒，将调好的黄豆酱倒入锅中；

5.中火煮沸，小火慢炖，加入五香粉调味料，用淀粉勾芡搅拌均匀；

6.将黄瓜丝、豆芽放入面条碗中，淋上炸酱面酱即可。

烹饪小贴士：

1、尽量要用五花肉，并且肥的和瘦的要分开处理，五花肉放在油锅里一定要煸到位，就是到最后吃的时候能蹦出油来的感觉。

2、做炸酱一定至少要有黄豆酱，但黄豆酱有点咸所以要么可以加点白糖要么加点甜面酱。如果你的黄豆酱非常咸，建议直接加点白糖就可以了。放入黄豆酱的时候为了防止糊锅，一定要加水。但也不能熬太久，防止把酱熬糊了。黄豆酱和水的比例一般为2：1。

3、做好炸酱后，其他的浇头倒不是很重要，一般选择夏季时令的蔬菜，豆芽，黄瓜，黄豆等等都可以放在炸酱面里。