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老北京炸酱面

来源：快快美　时间：18-08-21　字体： 　标签：炸酱面 老北京炸酱面　阅读：

老北京炸酱面

炸酱面是起源于北京的一种面食，位列我国“十大面条”之一，要说吃炸酱面，还得是老北京才有味道。

配料：

高筋面粉 400克、水 140毫升、五花肉 300克、黄瓜 适量、干香菇豆 20克、豆芽 适量、姜末 适量、白砂糖 适量、葱丝 适量、水 适量、酱油 适量、植物油 适量、黄酱 适量、五香粉 适量、淀粉 适量

烹饪步骤：

老北京炸酱面

1.锅中加水烧开，将面条、豆芽煮至八分熟捞出，用植物油搅拌均匀备用；

老北京炸酱面

2.将黄豆酱、酱油、白砂糖、水混合均匀备用；

老北京炸酱面

3.将五花肉洗净切丁、干香菇泡发切丝，黄瓜切丝，锅中倒油烧热，放入葱丝、姜末爆香，将肉丁在锅中炒散；

老北京炸酱面

4.泛白后倒入香菇丝翻炒，将调好的黄豆酱倒入锅中；

老北京炸酱面

5.中火煮沸，小火慢炖，加入五香粉调味料，用淀粉勾芡搅拌均匀；

老北京炸酱面

6.将黄瓜丝、豆芽放入面条碗中，淋上炸酱面酱即可。

烹饪小贴士：

1、尽量要用五花肉，并且肥的和瘦的要分开处理，五花肉放在油锅里一定要煸到位，就是到最后吃的时候能蹦出油来的感觉。

2、做炸酱一定至少要有黄豆酱，但黄豆酱有点咸所以要么可以加点白糖要么加点甜面酱。如果你的黄豆酱非常咸，建议直接加点白糖就可以了。放入黄豆酱的时候为了防止糊锅，一定要加水。但也不能熬太久，防止把酱熬糊了。黄豆酱和水的比例一般为2：1。

3、做好炸酱后，其他的浇头倒不是很重要，一般选择夏季时令的蔬菜，豆芽，黄瓜，黄豆等等都可以放在炸酱面里。

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