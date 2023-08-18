黑胡椒牛排

根据大厨分享，做牛排之前一定要提前解冻，然后用刀背轻轻的敲一敲牛排，可以让牛排吃起来口感更好。而且柠檬与牛肉是最佳搭档，可以分解牛肉肉类纤维，去腥增鲜，吃起来更嫩、还能提升牛肉口感。然后煎的时候一定要全程大火，煎完一面再翻面，这样煎出来的牛排鲜嫩多汁，不老不柴。

黑胡椒牛排具体做法步骤：

1、准备材料：牛排1片、西兰花25g、鸡蛋1个、玉米2个、柠檬1个、黄油适量、黑胡椒适量、食盐适量；

2、将买到的牛排拿出来，让其自然解冻，然后清洗一下，晾干擦干血水，再用刀背慢慢的将牛排两面都轻轻敲一遍，切出浅浅的格子，将柠檬汁滴上去，腌制一下，做出来的牛排更好吃、更鲜嫩；

3、准备一个平底锅，放入一勺黄油，加热使黄油融化，将牛排放入锅内，全程大火开始煎(大火可以锁住牛排的水分，让其更加鲜嫩)；

4、牛排放入锅内时可以用锅铲压一压，确保牛排受热均匀，牛排要煎好一面才翻面，煎到自己喜欢吃的熟度就可以了，然后淋上黑胡椒，撒上一点点食盐就可以盛出(牛肉熟的很快，所以时间总长最好不要超过5分钟，不然会变得又老又柴)；

5、将西兰花清洗干净，切成小块放入锅内焯一下水，鸡蛋做成荷包蛋，九成熟口感会更好，然后将西兰花和鸡蛋跟牛排摆一下盘，用煮熟的玉米点缀一下，大功告成;

做好的牛排端上来，再搭配玫瑰、烛台，妥妥的就是一顿烛光晚餐。