油焖大虾

油焖大虾是一道历史悠久的名菜，鲜香甜咸四种味道相辅相成，回味无穷。油焖主要以调味油和调料汁进行焖制成菜的一种方法，焖制时加汤量要少，焖制时间要短，成菜色泽红润，鲜嫩可口。

配料：

虾 13只、葱 适量、姜 适量、料酒 2汤匙、生抽 1汤匙、老抽 少许、白糖 1汤匙、醋 半勺、精盐 一小撮

烹饪步骤：

1.洗净的虾剪去虾足、虾须、虾枪，然后把虾枪部位的小沙包（是一个近似三角形的囊状物体）一并用剪刀挑出来，沿着虾枪根部，剪去一部分虾头；

2.虾枪下边那块黑色是沙包，靠左边发红的部位是虾黄；

3.用牙签从虾背部第二节穿过去，很容易就挑出来虾线（也叫虾肠）；

4.虾尾用剪刀斜着修一下剪去硬的部分；

5.全部处理完了，这可能需要的时间比较多，但吃起来非常方便且安全；

6.锅中放油，比平常炒菜稍微多点，烧五成热后放入大虾，中火煎至两面变红，用铲子轻压虾头，压出虾油，会让虾的颜色更红亮，下葱姜煸炒出香味，然后加2汤匙料酒、1勺生抽、少许老抽、然后沿锅边淋小半勺醋，1大勺的白糖，一小撮的盐，翻炒后加没过虾底部的水可以尝一下汤汁，如果觉得不够入味还可以稍微调整；

7.大火收一下汁，待汤汁变得浓稠，翻匀出锅即可，这时虾已经完全变得曲卷；

8.虾头朝里摆盘，撒上葱花，就完成了。

烹饪小贴士：

1、要想滋味鲜美，最好还是选用新鲜的虾；

2、把虾的须和头部尖刺剪掉，食用的时候这样就不会扎嘴了；

3、虾比较鲜，不需要太多的调味料；

4、虾很容易成熟，不要炒制时间过长；

5、虾一定要处理干净，饮食卫生还是重中之重。