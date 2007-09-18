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酱烧鱼

来源：快快美　时间：18-09-07　字体： 　标签：酱烧鱼　阅读：

酱烧鱼

黄花鱼怎么做好吃呢？尤其是对于不怎么吃海鲜的人，觉得黄花鱼还腥味重，而且很多朋友还不喜欢清蒸的淡雅，那咱们今天就来做一道超入味而且没有一点腥味的黄花鱼。

食材：

黄花鱼3条、淀粉适量、红烧酱油适量、蚝油适量、芝麻香油少许、花椒油几滴、生姜一块、大葱一段、花椒一小把、花雕酒少许、油适量、盐适量

制作步骤：

酱烧鱼

1、准备好原材料。

酱烧鱼

2、将黄花鱼清理干净，用刀斜着切几刀。

酱烧鱼

3、生姜、大葱、盐、花雕酒、花椒，将鱼进行腌制，葱姜尽量挤出汁液，腌制两个小时左右。

酱烧鱼

4、腌制过的黄花鱼稍微冲洗一下，然后用厨房纸巾吸去多余水分。

酱烧鱼

5、表面拍上干淀粉。

酱烧鱼

6、锅里倒入适量油，加入陈皮，陈皮微微焦后去除不要，加入陈皮的目的是为了给鱼进一步去腥。

酱烧鱼

7、放入黄花鱼，中小火煎到两面金黄。

酱烧鱼

8、提前做一个碗汁，6克红烧酱油、3克蚝油、3克淀粉、多半碗水、几滴芝麻香油、几滴花椒油，拌匀。

酱烧鱼

9、倒入碗汁，中小火焖煮至汤汁浓稠即可。

酱烧鱼

10、成品图。

煎鱼不粘小技巧：

一、鱼身上的水分用厨房纸充分吸干，用干淀粉拍一拍；

二、热锅凉油，先滑锅，再用生姜抹一抹，然后再正常倒油煎鱼，在油里加一点点盐。

去鱼腥要点：

一、腌制的时候除了用葱姜，还加点花椒在鱼身上搓一搓，葱姜要挤出汁液来腌制，还加点花雕酒；

二、腌制后的鱼用清水冲洗，洗去腥味残留；

三、煎鱼的时候油里可以先放点香料，比如加点陈皮，这样也能有效去腥。

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