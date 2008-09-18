玉米番茄猪蹄汤

玉米番茄猪蹄汤

配料：

猪蹄2根、玉米(鲜)1根、番茄1个、葱整颗、姜10克、蒜半个、精盐10克

烹饪步骤：

1.猪蹄每根切成6段，玉米切段、番茄切块、葱段、蒜瓣、姜片备好；

2.锅里水烧开，倒入洗干净的猪蹄，盖上盖子煮到水沸腾；

3.水开后，捞取表面浮沫。下葱段、姜片、蒜瓣（蒜瓣用刀拍几下容易出味）；

4.紧接着把切好的玉米段、番茄块一起倒进锅里，盖上盖子中火煮半小时；

5.半小时后，差不多会是这个成色。葱段、番茄已经快煮烂了但猪蹄还不够软烂。稍微用勺子抄一抄，转小火再继续盖上煮40分钟；

6.40分钟后，猪蹄口感已经比较软烂了，油份也煮出来了，汤的表面飘着一层油花。加2勺盐搅拌后，关火焖10分钟；

7.玉米番茄猪蹄汤就做好了。喜欢的话可以撒上香菜，或者葱花。

烹饪小贴士：

1、猪蹄一定要洗干净，不然会有腥味。这款猪蹄就没加料酒，一点腥味都没有；

2、番茄不仅营养丰富，且具有较强的清热解毒、抑制病变的功效，每天坚持生食1至2个鲜熟的西红柿，可起到防癌和辅助治疗癌症的功效；

3、番茄中的番茄红素具有抗氧化的作用，常吃番茄可以起到抵抗衰老，增强人体免疫系统功能的功效。此外，番茄又被誉为“长寿果”，长期食用还能使皮肤白皙，减少脸部色斑；

4、猪蹄中含有丰富的胶原蛋白，常吃猪蹄可以起到很好的美容养颜的功效。