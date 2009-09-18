猪肉白菜香菇饺子

猪肉白菜香菇饺子

配料：

饺子皮 750克、香菇 200克、白菜 100克、五花肉 600克、精盐 3克、生抽 2勺、胡椒粉 4克、鸡精 4克、姜 1块、鸡蛋 2个、葱 适量、蒜 3瓣、小米椒 5个、陈醋 2勺、花生油 2勺

烹饪步骤：

1.材料备好，鸡蛋后来加了一个，总共用了两个鸡蛋；

2.先把五花肉剁馅儿，越细越好，用刀剁的绝对比机器打出来的好吃；

3.香菇和白菜洗净后也稍微切细；

4.剁好的肉馅儿和香菇白菜混合一起外加鸡蛋，加入盐和胡椒粉鸡精一起搅拌均匀上劲道。这是搅拌好的样子，可以尝尝有没有够味；

5.准备饺子皮，也可以自己制作饺子皮。取一些肉馅儿包在皮中心；

6.两个手把口捏住直接往中间捏紧即可，这个办法非常适合不会包饺子的人，而且包出来也挺漂亮的；

7.包好的饺子；

8.这个时候来准备调味料，大蒜沫姜沫葱沫小米辣切圈，淋入生抽。烧热油淋上做调味料待用；

9.锅加水烧开后放入饺子煮至漂浮即可；

10.吃的时候可以蘸，也可以直接放进味碟里面，味碟加点醋就行了。

烹饪小贴士：

1、喜欢吃辣的，可以放入胡椒粉，肉和菜要剁的很黏，搅拌的时候要按着一个方向，这样的馅比较好我，而且有味道；

2、煮至饺子的时候可以加些盐饺子皮不容易破，饺子的形状按自己喜欢包；

3、一次可以多做一些，放入冷冻保存，吃个夜宵什么的很完美。蘸料可以用鲜辣椒和剁椒酱加白糖生抽葱蒜爆一个；

4、香菇是世界第二大食用菌，也是我国特产之一，在民间素有“山珍”之称。它是一种生长在木材上的真菌。味道鲜美，香气沁人，营养丰富，素有“植物皇后”美誉。香菇富含维生素B群、铁、钾、维生素D原（经日晒后转成维生素D）、味甘，性平。主治食欲减退，少气乏力。