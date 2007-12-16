正确认识减肥食物有些会让你越吃越胖

无论是否健身，妹纸们都对减肥食物十分感兴趣。“啊！今天胖了两斤吃点草吧！”这种言论屡见不鲜，但你知道吗？有些减肥食物会让你越吃越胖，而这些才是真正减肥的食物呢！

这些食物帮你瘦

草莓

草莓中含有的一种叫“天冬氨酸”的成分，它能帮助你减去腰部的多余水分，溶解腰部堆积的脂肪，帮助身体消脂排毒……瘦腰神器就是它！

香蕉

香蕉能刺激肠胃蠕动，帮助排便，而且还能缓解便秘。身体排毒好了，代谢也就正常了许多。ps：香蕉糖分也比较高最好不要晚上吃了~

柠檬汁

许多健身房都会为会员准备柠檬汁，原因是柠檬热量低，且能够帮助软化舒张血管，加速肠胃蠕动，从而代谢多余皮下脂肪。对于女孩子来说，柠檬汁也有美白的作用哦！

纯豆浆

纯豆浆每100g是21大卡的热量，相当低了。且豆浆营养非常丰富，易于消化吸收。它含有丰富的大豆卵磷脂，不仅能够降糖，还能美容。

黑巧克力

巧克力中所含的咖啡因有抑制食欲的作用，并能促进人体新陈代谢。适量摄入巧克力可制造饱腹感，有效控制食欲。注意，是黑巧克力不是巧克力哦！

美式咖啡

美式中的咖啡因能够让头脑清醒，还能提高新陈代谢，促进肠胃蠕动，帮助消化，还有通便的功效。同时还能提高运动机能！

红豆

红豆里的“石碱酸”成份，可促进肠胃蠕动，减少便秘促进排尿，消除心脏或肾脏病所引起的浮肿。另外红豆还含有纤维素，帮助排泄体内盐份、脂肪等废物，对美腿有百分百的效果。

白萝卜

萝卜含丰富的维生素C和微量元素锌，所含芥子油和淀粉酶，有助于消化和脂肪类食物的新陈代谢，防止皮下脂肪的堆积。白萝卜还有通气、促进排便、利尿、消肿的作用。

芝麻

大豆芝麻中含有大量的“亚麻仁油酸”，促进新陈代谢，大豆类食物是纤体主角之一，豆类食物蛋白质高，但是热量低。每天早上一杯芝麻豆浆，不但能瘦腿而且还有美容养颜的功效。

绿豆芽

绿豆芽富含纤维素，是便秘患者的健康蔬菜，它能清除血管壁中胆固醇和脂肪的堆积，排出体内毒素，既排毒还能减肥。而且绿豆芽水分含量多，热量极少，不易形成脂肪，同时还有利尿的功能。

木瓜

一时高兴吃太多肉，脂肪堆积在下半身，木瓜中含有的蛋白质分解酵素、番茄素可以帮助分解肉脂、减轻胃肠的工作量，让肉感的双腿慢慢变细，变骨感。

冬瓜

冬瓜具有利尿之功效，能够排出体内多余水分，减轻体重。冬瓜含有大量膳食纤维，能刺激肠道蠕动，使肠道里积存废物排泄出去。经常食用冬瓜可以改变食物中的淀粉和糖类，防止其转化为脂肪。此外，冬瓜富含维生素，且含热量较低。

这些食物越吃越胖！

谷物早餐

很多健身和减肥人士吃早餐时，都喜欢在扭来或者酸奶里面加一些脆的谷物或者燕麦，早餐标配有木有？殊不知，其实这种东西是膨化食品，虽然它们的原料是玉米、燕麦等，可实际上膨化过的谷物会让你快速升糖，而且这种东西为了改善口感还会添加糖分，所以它减不减肥就可想而知了……

鲜榨果汁/果昔

现在去个韩国都要买破壁机果汁机什么的，可见这种果汁代餐的模式有多火了。你以为你喝下去的是新鲜的水果就能各种排毒各种减肥了？苹果、柠檬、牛油果、大橙子全都放进榨汁机，你算过它们的果糖和热量吗？有的果汁甚至一杯能有五六百大卡的热量，还不如正经吃顿饭呢！

各种“无糖”食品

减肥的时候，无糖食品简直是救星。你喝无糖酸奶、健怡可乐，以为万事大吉。其实，有些无糖食品只是不含糖，转而用一些人工甜味剂来调味，比如甜蜜素、阿斯巴甜神马的，这些东西的甜度是糖的几百倍之多哦！以及，添加剂这种东西吃多了总归是没好处的。

粗粮牛奶、饮料

现在比较火的健康饮品中，有些就含有这种粗粮纤维和颗粒，你以为就补充膳食纤维了？其实你喝的不是营养而是赤裸裸的糖啊！一般一个软包装中的粗粮牛奶含糖高达20g以上，而每天每个人摄入糖分的上限则是25g，你想想吧%……

能量棒

有些健身和减肥的人，尤其是女孩子，通常有低血糖的情况。所以她们有时会选择随身携带能量棒这种食物！想想看，它能够迅速帮你补充能量，缓解低血糖，正是说明它自身含有很多能量，看看配料表吧！有些能量棒100g里面有20g+都是脂肪……

粥

中国人都喜欢喝粥，觉得粥是养胃还养生的食物。其实粥中原材料含有的淀粉会分解成糊精，会让血糖快速升高。甚至有些人会说，粥是升糖最快的食物。ps：不过只要没有糖尿病，平时喝点粥还是ok的。