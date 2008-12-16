高强度的运动更能燃烧脂肪

常常听说要减脂的话最好的的运动就是低强度长时间的有氧运动（慢跑、快走、中低速游泳、脚踏车等相对缓和的运动）！因为这些运动对于脂肪消耗的比例是最大的！好多人坚持每天有氧，体重却依然没有变化，所以你有没有想过换一个方法。

高强度的运动更能燃烧脂肪！

在做完高强度运动的两天之内，身体呈现一个新陈代谢旺盛的状态不管在您睡觉、进食、看电视时，身体都会燃烧更多的卡路里！

也就是说：你睡着都能减肥！

这个反应又叫做后燃效应（after-burn effect）

作用很简单，就是运动后会出现额外的能量消耗。

当你运动完之后，你的身体必须执行各种任务恢复到休息状态，包括：

ATP补偿

肌酸补偿

乳酸的去除

肌肉恢复等等……

这些过程都需要氧气，使运动后的耗氧量上升，消耗更多氧气，也就会消耗更多的卡路，以此提升你的静止代谢！而静息状态下脂肪氧化的比例是最大的！

什么运动才有后燃效应？

可惜的是，并不是所有运动都有显着的后燃效应

原则上来说，高强度的无氧运动会比中低强度的有氧运动更能刺激后燃。

什么是高强度的无氧运动呢？

例如短跑冲刺、重量训练、高强度间歇式训练、或是任何会让心跳飙高，呼吸急促的运动。

低强度运动时身体平稳的提供氧气，当运动强度增大，这时身体就需要更大的氧气量！当强度越高时，达到无氧的状况时身体更会欠下氧债！这时候就会提升恢复时的氧气量！

（高强度重量训练后的两天内，氧气消耗量明显上升）

所以！

想减肥的朋友，有氧不再是你唯一选择，低强度的运动知识在当下运动时能够消耗热量！并不会给你带来而外的收获！

高强度的重量训练让你不用每天花时间在漫长的有氧运动中，还能提高新陈代谢，持续燃烧脂肪！