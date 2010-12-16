女生进行重量训练的8个好处

不少女孩子因为怕长肌肉对重量训练望而却步，然而事实是：长肌肉哪有那么容易啊！事实上，适当的重量训练搭配有氧可以更好地帮助我们减脂瘦身，线条也会更加优美。

今天，我们就来聊聊女生进行重量训练的8个好处！

1、消耗更多脂肪，特别是腹部脂肪

《肥胖》期刊的一篇研究指出，重量训练比有氧运动可以帮助身体燃烧更多脂肪，特别是腹部脂肪，因为有氧运动消耗脂肪的同时也消耗肌肉，重量训练却是消耗脂肪而强化肌肉！

2、消耗更多热量

刚才提到重量训练可以强化肌肉，肌肉多了代谢变得更好，因为一公斤脂肪可以消耗4-10大卡热量，但一公斤肌肉却能消耗75-125大卡热量，差了10倍之多，瘦身速度当然加倍！

3、有氧运动能力增强

身体有好的肌肉，运动表现自然提升，特别是有良好的核心肌群，对于有氧运动是大加分。

4、身体更有弹性

北达科他大学研究发现，“全身性重量训练”提升肌肉弹性的效果和静态伸展依样好，但重点是“全身”从头到脚都训练到的重量训练。

5、强化骨骼

训练肌肉的同时，也一并刺激骨骼细胞增生，能够同时强化骨骼密度和强度。

6、减少关节疼痛

天天做深蹲，膝盖会觉得舒服许多！因为肌肉无力，所以没办法保护关节，当重量训练强化了肌肉，也强化了关节的支撑性，久而久之关节酸痛感会慢慢消失。不过，前提是，如果现在关节已经有疼痛或受伤，一定要经过医师评估再训练，避免二度伤害。

7、拥有一颗强心脏

有氧运动不是唯一可以强化心肺功能的运动，阿帕拉契州立大学研究发现，固定做45分钟适度的重量训练，可以降低20%血压。运动真的是最好的良方！

8、强化心理素质

更棒的是，重量训练强化身体的同时，还能强化心理，因为重量训练是种挑战，持续的重训挑战的不只是身体，而是意志力。