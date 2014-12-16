四个早餐规则简单减肥立马见效

跳绳从来不是一个好的减肥方法，你应该要考虑一下吃这件事情。在早上的时候，吃能唤醒你的新陈代谢，帮助你燃烧更多的热量。吃饱的早餐可以让你一整天都活力满满，午饭或者一整天都吃的更少。如果你正在努力减肥，请记住这四个早餐规则，简单减肥立马见效。

1、在醒来后的1小时内吃早餐

你的第一顿饭的时间是很重要的，最好在醒来后的30分钟内吃早餐。适时的吃早餐有助于促进你的新陈代谢，加快肌肉的生长。

2、去蛋白质，而不是糖

糖浆煎饼不应该是你的减肥早餐选择，如果真的想吃，只能是星期天的时候。大部分的早餐你应该选择高蛋白，如鸡蛋、食用豆类或蛋白粉，又或者是谷物和坚果，都是低卡路里和少含糖。还可以选择一些早餐特色粗粮，如果你喜欢鸡蛋，试试这个简单的食谱，鸡蛋牛油果沙拉。

3、吃至少8克的纤维

减肥的关键是吃让你感到饱的食物，所以饥饿的痛苦不会让你再吃高热量的食物。每一天的第一顿饭，至少包含8克。可以是一碗燕麦粥或尝试这些高纤维果汁。如果你早上起来很匆忙，可以尝试做这些早餐，即食燕麦片加低脂牛奶。

4、不要过分摄入卡路里

根据你的体重，你的减肥目标，决定你吃什么。保持你的早餐热量计数在500和300之间，这意味着你不能吃390卡路里的炸圈饼。选择低卡路里可以是素食煎蛋卷、蛋白果汁、麦片、新鲜水果和全麦面包，一碗麦片粥是另一个不错的选择。