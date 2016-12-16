高中低三个强度搭配训练才能有效减肥减脂

单一和低强度训练都不会给你的减肥路程带来快速效果，想要快速有效的减轻体重，要间隔训练不强度训练交叉实施。接下来在这篇文章中你会了解到高中低三个强度训练都有哪些，如何搭配才能有效减肥减脂。

重新制定你的训练计划，不要一直以中等强度进行训练。很多人用一个速度进行跑步机，椭圆机，或自行车训练，而高强度训练让你身体爆发，从而使减肥快更多。

如果你不确定自己的训练强度够不够大，可以用说话的速度来判断。训练时打个电话，如果说话很轻松，就说明训练强度很低，如果说话时呼吸有点儿费劲，很可能就是中等强度，如果你没法说话了，就是高强度了。

间隔训练法。无论是练什么项目，在两次中等强度之间插入一次高强度，高强度一共要五组以上的。

1、跳绳：连续跳绳一到两分钟，然后休息到中低强度水平。这样每天练二到五组。

2、爬楼梯或爬山：找一个长距离的楼梯或山坡，比如体育场或登山路径。往上快走或者跑，然后走下来休息，这样重复二到五次。

3、登山动作：从平板支撑的动作开始，把膝盖抬到胸口的位置，动作越快越好，一到两分钟。

4、慢跑和走路之间有一次冲刺跑。每五分钟一百米冲刺一次。

5、拳击或划船：在两次别的训练项目之间快速打拳或划船一到五分钟。

6、锻炼心肺功能：

运动三十分钟到一个小时。很多研究表明，最快速的减肥需要每天一个小时的中等强度运动。

如果你很长时间没运动了，一开始的时间可以短一点。每隔一天运动三十分钟或四十五分钟，这样两周，降低受伤的可能。身体适应了之后，再延长时间。

7、游泳：可以全身运动，一个小时可以消耗八百卡路里热量。身体高强度的交替运动对身体冲击力不大，还可以加速身体代谢。

8、骑自行车：买一辆健身车，可以看电视的时候骑，也可以买一辆普通自行车。骑车上下班是让你不知不觉的进行有氧训练的好办法。

9、慢跑或跑步：参加一个跑步俱乐部或者自己跑，逐渐增加跑动距离，不要受伤。

10、四十五分钟到一个小时的有氧训练课：流瑜伽、新兵训练营、有氧消耗、自由搏击、欧拉，这些都是快速减肥的好办法，你经常练的话效果会更好。

11、用远足代替走路：选择上坡的路减肥作用可以更大。

12、每天做俯卧撑：看看军队训练法，标准训练法，锯肌训练法，普拉提训练法，练习不同的部位。每种动作每天练十次，或者隔天练。

13、做平板练习：经常这样练习或测平板练习有助于减肥。和别的自重训练一样，可以消耗热量，锻炼肌肉。

14、用悬挂训练带，或是找私人教练帮你：这些悬挂带的力量能让你的身体下蹲的同时形成平板支撑的动作，引体向上和其他塑身运动的时候也有同样的效果。如果没有指导这些动作做起来会比较难。

15、隔一天做一次弓步训练：在此过程中，你先迈出一步，双膝弯曲，换腿，这样每条腿再做至少十次。

16、深蹲：每隔一天，做二十次以上。肩膀要和臀部呈直线，蹲下和起来的时候，膝盖不能到脚趾头之前。

每次练三十分钟，隔天练一次。这一练习对加快减肥非常有效。

17、有些人喜欢每天举重，但是要用不同的肌肉练习。可以第一天练腿部肌肉，第二天练胳膊，这样每个肌群都有时间恢复和重建。

选择一个你每次只能举起八到十次的重量，做二到三组，中间休息三十秒到两分钟。

重量太轻无法提高代谢率。大重量训练可以增大肌肉，而不是肌肉塑形。

18、一般活动：

别连续坐着超过半个小时。每半个小时起来走两分钟，你也可以选择站起来打字。

19、上下班走路，小跑，骑车。哪怕只是每周几天，也能帮你更快的减肥。

20、安排家庭或个人活动的时间。不要上班坐着，回家还是坐着。

21、买个计步器：建议你每天至少达到一万步。运动加上减肥就能让你体重降低了。

要想更快的减肥，就要减少身上四分之一的卡路里。可是，如果你进行无配重训练和间歇训练，也别减得过多。记住，不能节食不吃饭，那样你的身体可能会贮存脂肪。训练量增加时要补充蛋白质和蔬菜。

训练五到七天要休息一天。大体上保持较高的运动水平，在长期有氧训练和力量训练中也要休息一下。