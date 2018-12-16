减肥同时塑造自身气质的6种健身舞

跳舞也是一种燃脂塑形的运动，并且跳舞时间长了，人的气质就会慢慢呈现。如果你想要减肥的同时塑造自身气质，下面这些减肥健身舞也许很适合你。

拉丁Latin：

减肥指数：★★★★★

塑身效果：★★★★★

跳拉丁舞可令心跳由每分钟80次升到120次，可以增强心肺功能，急剧的骨盆摇动、胯部扭摆是对付小肚子上赘肉最有效的方法，减肥显著。拉丁舞可使全身各关节如颈、肩、肘、髋、膝、踝等都能得到有效的锻炼，对脊椎归正和椎间盘突出可以得到预防和治疗。

芭蕾Ballet：

减肥指数：★★★★☆

塑身效果：★★★★★

运动学角度讲，芭蕾的“开、蹦、直”三要素具有收缩肌肉纤维的功能，在动静结合的运动中有效地消耗多余脂肪，使人练后身材会变得更修长。因此虽然也有体力上的消耗，也是做运动，但它的动作更强调肌肉的耐力、身体的柔韧性，运动强度不是很大，一般人都能接受。

爵士舞Jazz：

减肥指数：★★★

塑身效果：★★★

爵士舞属于有氧运动，根据美国运动医学会的建议，每周跳3-5次爵士舞，每次舞蹈时间在30-50分钟，便会塑造出魔鬼身材。资料显示，在爵士舞的锻炼过程中，随着时间的延长，脂肪的供能比例也在增大，所以想达到更好的塑身效果，就应适当延长锻炼时间，并且持之以恒。

街舞HIPHOP：

减肥指数：★★★☆

塑身效果：★★☆

跳街舞有很好瘦身功效，因为街舞是一种中低强度的有氧运动，在一个小时的运动中，消耗全身脂肪的作用是相当强的。此外，街舞是一种小肌肉运动，经常练习能增加你全身的协调性，让你的身材比例更趋标准。

华尔兹waltz：

减肥指数：★★☆

塑身效果：★★★

华尔兹-抒情浪漫、摆荡起伏、雍容华贵。起源于十七世纪德国乡间土风舞，具有优美、柔和的特质，也是历史悠久，最受人喜爱的舞蹈。由于舞姿优美，加上三拍子的音乐又是那么动人，抒情中带有些许的浪漫与哀怨气息，因此极受欢迎。音乐：3/4，重音在第一拍，每分钟三十二小节左右。

钢管舞：

减肥指数：★★★

塑身效果：★★★☆

钢管舞是一种全身得到锻炼的运动，但最主要的是腹肌、臀部和手臂肌肉的锻炼。比如在你围着钢管回旋身体时，必须收紧腹部肌肉才能完成各种动作。只要一放松，身体马上就会往下掉。钢管舞也会锻练到臀部肌肉，爬管子时就像孩童时的游戏，臀部内侧也会慢慢地变得更紧实浑圆。钢管舞靠手臂的肌肉完成动作，更是打破所有“塑身”的纪录，好像得集合全身的力气。钢管舞每小时燃烧500卡路里，一个半小时的钢管舞课程相当于你慢跑10公里，正常练习钢管舞20天可以瘦掉5公斤，练习钢管舞非常有利于减肥。