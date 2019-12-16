瘦腹操+苹果牛奶饮食法，小蛮腰指日可待

因为繁忙工作等因素，人们缺少有效的锻炼身体，长时间的久坐导致腹部突出，赘肉越来越多。下面介绍瘦腹操+苹果牛奶饮食法，小蛮腰的出现指日可待。

瘦腹操

第一套：

动作1

仰躺姿，双手相互交叉放胸前，双膝併拢并屈膝。

动作2

靠腹部力量抬上半身，下背贴地，回动作1，重复15次为1回，做4回。

动作3

趴姿，前臂撑地呈90度，腰以上离地，背打直，脚与肩同宽，脚背贴地。

动作4

踮脚尖，用腹部、手臂力量撑起身体30秒，回动作3，重复15次为1回，做4回。

第二套：

动作1

仰躺姿，双手自然平放身体两侧，双腿离地，小腿尽量保持水平状态。

动作2

利用腹部力量将臀部抬起，使双膝尽量贴近胸部。动作1~2重复15次为1回，重复约4回。

动作3

屈膝坐，脚掌不贴地，以臀部撑住全身重量，上半身到膝关节呈V字型，双手平伸。

动作4

身体不动，仅双手从平伸往下移动，让双掌贴地。动作3~4重复20下为1回，做4回。

第三套：

动作1

先採侧身平躺，以右手前臂撑地，使膝盖以上部位离地，让身体呈现一斜直线。

动作2

身体不动，左脚侧抬，使两脚间距离大于肩宽。动作1~2来回20下后换边做为1回，可重复2回。

动作3

屈膝坐，脚掌不贴地，以臀部撑住全身重量，上半身到膝关节呈V字型，双手平伸。

动作4

身体不动，左手往前伸且右膝往后平移，回动作3再换边。动作3~4重复20下为1回，做4回。

第四套：

动作1

仰躺姿，颈部微抬，双腿屈膝并以脚掌平贴于地，右手握拳并悬空置于腹部上方。

动作2

下背贴地，用腹部力量抬起上半身，右手不动，左手握拳悬空于右手上，左右手轮流往上抓20下为1回，做4回。

动作3

趴姿，前、上臂之间呈90度，两手前臂撑地，双脚张开与肩同宽，以脚尖撑地。

动作4

右脚不动，左脚往左移，使两腿间距离比肩稍宽，回动作3并换脚做。动作3~4为1回，做15回。

苹果牛奶瘦腹法

适合人群：轻微超重，且肠胃健康者。

实行方案：苹果减肥法只需要实行两天就行了，后面连天正常饮食，接着再继续食用两天。这样再一个星期内就能看到瘦腹的效果，来回重复三周，使得效果更佳稳定

第一天：苹果1公斤（五六个，最多不能超过七个）。在这一天里，全天只能吃苹果，不能喝水，不能喝酸奶，不能吃任何东西！只吃苹果。吃的时候将苹果洗净，然后慢慢地一小口一小口吃。

第二天：酸奶或脱脂牛奶1000毫升，分成六七等份，每次喝一份。全天只喝牛奶，不能吃其他任何东西，渴了就用牛奶代替水。（也可牛奶、酸奶同时喝，但要注意量）

如果达到理想体重后，就可以用这个方法再来一遍。中间是不能喝水的。也不能把苹果和牛奶混在一起吃，必须单独分开吃，这样才有效。不能喝水，是因为我们在减肥期间如果摄入了水分，那么身体肯定先消耗摄入的水分，而不会消耗体内的水分。吃苹果日断水，基本上减的就是身体的水分，到了喝牛奶日，水分减得差不多了，就会减到脂肪。

关键提示：喝牛奶的那天很关键，不需要补充水分，这个方法建议在周末实行，可以清肠减腹。

喝牛奶日很关键，不能喝水。如果循环几回，体重肯定可以下来。而且会比较切实地减掉体内的脂肪。建议可以把这个方法放在周末实行，作为清肠减重的好方法。