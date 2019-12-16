最值得借鉴的日本人6大饮食习惯

肥胖引起的高血脂、高血糖等慢性疾病和饮食习惯有很大的关系。据统计，全球肥胖率最高的国家是美国，肥胖率高达34%，中国的肥胖率也较高，为17%左右，肥胖人群也多为青少年和中年，相比之下，日本的肥胖率非常低，仅为4%。日本人吃不胖并不是因为他们的民族天生自带“瘦基因”，而是因为他们懂得怎么吃才营养充分而又不会摄入过多额外的热量。

最值得借鉴的饮食习惯1：口味普遍偏清淡

日本传统料理的口味都非常清淡，调味料一般以味噌、酱油、盐、芥末为最常见，这些调味料中都含有丰富的营养，如维生素、氨基酸等，同时热量很低，在保证食物美味的同时不会产生额外的热量。

最值得借鉴的饮食习惯2：烹调方式健康

日本料理的烹调方式非常简单，通常以蒸煮为常见，炒制菜品时使用的食油量也非常少，就算需要用油炸制的天妇罗等食物在上桌之前也会先用厨用纸将多余的油分吸附出，这些健康简单的烹饪方式都能避免过多的热量摄入。

最值得借鉴的饮食习惯3：饮食中多海洋食品

日本人的饮食中绝对离不开像三文鱼、金枪鱼、鳗鱼、牡蛎、虾、紫菜等海洋食品，比起其他动物肉类，海洋食品是更理想的蛋白质来源，它们营养丰富，含有不饱和脂肪酸，但不含恶性胆固醇，非常有利于维持身体健康以及避免肥胖。

最值得借鉴的饮食习惯4：自带午餐

和中国一样，日本街头以及写字楼附近也有很多快餐店和便利店，但很多日本上班族仍旧保持着自带午餐的习惯，自带午餐虽然需要事先准备，并花费一些时间准备食材和烹煮，但却可以避免在外就餐时摄入过多的油脂和其他热量。

最值得借鉴的饮食习惯5：学生时期在校用午餐

在日本，学生们是被要求每天需在学校内吃午餐的，食物通常由食品公司提供配送，但也有些学校是在学校内自行准备午餐，并且，这样的学校内都有拥有营养师资格的教师，由他们制定健康的食谱，为学生提供营养午餐，也正因如此，日本人从小就有健康的饮食习惯，青少年和中年人中肥胖人数并不多。

最值得借鉴的饮食习惯6：进餐速度偏慢

日本人的进餐速度普遍偏慢，而且他们每餐并不会吃过多的食物。进餐速度慢的最大好处就是可以让人在过量进食之前就收到大脑传递给胃的信号，从而避免吃下太多额外的食物。