别人健身练出马甲线你哪里不对劲？

健身好久，为什么别人都瘦下来了，练出马甲线了，而你的身体却好像什么都没发生过。你并非不努力，但就是哪里不对劲，运动量大食欲变好，或者运动后新陈代谢缓慢，消耗热量变慢。

1、莫晨练，晚起床

清早，静止代谢会处于最低的水平。所以，如果你想减肥，晨练不是一个好办法。睡眠的缺失会影响荷尔蒙平衡、压力指数、食欲等，给身体带来负面影响。晚上睡眠时的新陈代谢相当于你白天大部分新陈代谢的总和。

2、把锻炼分成几个小段进行

长时间、激烈的运动导致在接下来的时间里会不自觉地多吃或少运动，以此来弥补大量燃烧卡路里所损失的能量。想减肥？那就把锻炼分成几个小的部分进行，增加锻炼的次数。这样能够提升活性代谢却不会突然增加食欲。或者可以使燃烧完的卡路里达到最大化。

3、油炸食物和甜食可以一起玩耍

如果你长期摄入过多的高碳水化合物或者高热量的食物，你的新陈代谢系统会自动的把多余的能量转化为脂肪。而一旦这种储存模式处于一种高水平状态，身体就开始进入酶抑制处理状态。通常机体会把脂肪和碳水化合物转化为能量，但是酶会抑制这一程序的进行。相对的，酶会把更多的能量转化成脂肪贮存起来。

4、切莫暴饮暴食

在自助餐中吃多了？那么你要改变你当天的生活规律了。英国巴斯大学2013年的研究表明，当你某天比平时多摄入75%的食物时，你要多跑步45分钟才能保持血糖的稳定。

5、肉不能多，也不能少

相比于其他类型的卡路里，消化蛋白需要更多的能量以便于更好地促进新陈代谢。但是Robert认为这样会带来问题，折中的办法是：几乎每一顿饭都消耗脂肪、碳水化合物和精益蛋白。人身体代谢每种营养物会有些许的不同，当你三种营养物同时摄入时，你的新陈代谢会选择最优化的方式去处理。

6、好消息！别忘了吃零食

零食并不是让你变胖的罪魁祸首，不正确地吃零食才是。你反而应该对正餐与正餐之间的长时间等待说“不”。所有的这些都会促发新陈代谢的本能来保护你远离明显的饥饿。少食多餐也能起到这样的作用。

7、要和苏打水绝交

如果你每天每一顿饭都要喝苏打水，那么在接下来的十年里，你比别人多65%的超重可能性。其中一个可能的原因是：关于人造甜味剂的最新研究表明，每天都喝苏打水将会降低人体对于糖分处理的能力，进而会降低新陈代谢的速率。

新陈代谢公式：女性新陈代谢率=655+（4.35x体重）+（4.7x身高）-（4.7x年龄）

上面的公式能够计算出女性的新陈代谢率或者基础代谢率——当你什么都不干，只是慵懒地过完一天时，保证身体正常工作而需要最少的卡路里。女性平均的新陈代谢率是1500卡路里/天。如果你的数值低于1500，那么你就处于代谢缓慢的状态。

牢记：如果你的肌肉比重多，你的新陈代谢率可能会高于计算结果。

算完后的我已经准备明天开始好好提高代谢才好。