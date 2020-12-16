又长又细的美腿才有资格谈时尚

还没下决定好好瘦腿，只有又长又细的美腿才有资格谈时尚。粗腿毁所有，还是那句老话了，减肥只有坚持这一条路。

坚持做有氧运动

运动起来，燃烧掉体内卡路里是减去整体身体脂肪的关键。能快速消耗热量的运动包括跑步，骑自行车和跳绳。在做这些运动时，注意收紧大腿的肌肉。每周5次，每次做有氧运动一个小时，大腿就会有效地紧致起来。

上坡登高

跑步或骑车时，可以多多选择上坡路，进入楼层时尽量选择走楼梯，周末时多去登山。人往高处行进时，心率明显增快，这意味着你的身体正在努力燃烧热量。做这些运动时要有意识地收紧大腿和臀部肌肉。

锻炼大腿肌肉

通过马步，下蹲，瑜伽和负重拉伸等动作来雕塑大腿肌肉线条。

吃高蛋白早餐

早餐绝对不容忽视，因为它会刺激新陈代谢，帮你减少全身脂肪，并且让你更少依赖含糖食品和碳水化合物。早餐建议吃高蛋白食品，不仅能给你能量，也有助增强肌肉组织。

吃健康零食

少吃多餐是减肥的方法之一。在正餐中间可以吃少于150卡路里的健康零食：坚果，苹果，酸奶或者花生酱。

记录食物日记

即使食物日记很单调，它会让你掌控减肥的科学进程，让你一步步接近目标。如果你想再一周内减掉1斤，那么你每天必须减少500卡路里的摄入量，也就是通过运动减掉250卡路里热量，而通过节食减掉另外的250卡路里。

多喝水

用矿泉水或者白开水代替含糖饮料及碳酸饮料，水滋润你的全身，做个精致女人。在饭前喝足水，对节食减肥很有帮助。

睡眠充足

睡眠充足也是减肥成功的一大因素。睡眠不足的人进食倾向更多。