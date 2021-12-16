11个小习惯帮你自觉少吃控制食欲

都知道减肥要管住嘴迈开腿，但是管不住嘴怎么办？这些小习惯帮你自觉少吃。

1.每周称体重

你是不是觉得减肥很麻烦？或许是你称重太频繁了。你应该每周在固定的时间称体重，而不是每天都称。“看着体重称的指针一直稳定的停在一个地方是让人感到很沮丧的”，专家说：“但是一周减少1到2斤就可以了。通过水分的流失和肌肉的消耗来减肥要强于实际上脂肪的减少”。

2.不要在压力下进食

不少MM听信压力大了就吃美食的谣言，从冰淇淋到蛋糕到各种小吃零食，一直吃到自己感到舒服为止。但是在过大的压力下，很容易过量进食，长胖的可能性大大增大。真的压力大，就试试逛街，或者运动吧，出出汗反而还有助于减肥呢！

3.饭前一杯水

饭前喝一杯水很容易让人产生饱腹感，不知不觉中就能减少正餐的饮食量。这是因为餐前喝水能够冲淡胃液增加饱腹感，吃的少，自然就能起到控制食欲的效果。

4.喝咖啡或者绿茶

咖啡含有咖啡因，而绿茶含有儿茶素以及多酚，有助于促进新陈代谢，增加产热，对减肥很有帮助。

5.餐前来点水果

水果含有丰富的营养，还有助于美容瘦身。餐前吃水果，可以有效帮助减少食欲，避免在正餐摄入过多的热量。而且很多水果都富含纤维素，能让人有很好的饱腹感。

6.每日以三餐为主、三餐外不吃任何点心

早餐要吃饱，午餐八分饱，晚餐只要随便吃点就行了。正餐吃饱了，就能减少零食的摄取量。如果餐间想吃东西，那么就吃点低卡小零食，比如大杏仁。

7.遵循吃饭的步骤

别一上来就火急火燎的挑选自己喜欢吃的食物，吃饭的正确步骤应该是先喝汤，然后吃菜，再吃肉和饭。饭前喝汤能够增强饱腹感，减少正餐的摄入量。

8.细嚼慢咽

吃饭的时候要细嚼慢咽，不要狼吞虎咽。吃得太快食物进到胃里无法全部吸收掉，而那些没有吸收的就会转化为脂肪。并且细嚼慢咽还能够锻炼你的咬肌，达到瘦脸的目的哦。

9.别在看电视的时候吃东西

当你正坐在电视机前看着深夜剧，千万别让一包薯条陪伴你左右。此时你只会集中注意力看屏幕里发生了什么，而根本不会注意你送进嘴里了多少东西。在这些容易暴饮暴食的时间段里，一定要时刻提醒自己注意！

比起边吃零食边看，倒不如将电视剧留到晚餐后再看，就将它作为你的奖赏，为你的健康饮食锦上添花吧。

10.做些转移注意力的事情

在爱吃的人的面前，美食无疑是最好的诱惑。但是有时转移下自己的注意力倒是个不错的法子吧！如果能忘记空腹感，也是能有效抑制伪食欲！无论是肚子饿的感觉，还是想吃东西的意欲，越在意就越难受，此时我们可以将注意力转移，做些自己喜欢的事情，除了做运动，我们还可以听听音乐，或是用香薰缓和压力，从而忘记空腹感。

11.早些去睡觉

研究指出，当你饥饿程度在最高峰期时，你不可能想要睡觉。也许你的工作日程排的很满，不可能早睡。但每当你有机会早睡时，尽可能早点上床入睡来将深夜饥饿扼杀在摇篮里，这样当你想吃东西的欲望最强烈的时候你可能已经睡着了。

另外，研究显示只要有足够的睡眠就可以帮助你在饮食上作出更健康的选择，降低你患肥胖症的风险。