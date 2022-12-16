快走与慢跑两个运动方式哪个更有效？

我经常纠结的一个问题就是跑步会不会长肌肉，快走真的可以减掉脂肪脂肪嘛？想要快速减掉脂肪又有效果的方法。还一直在纠结两个运动方式哪个更有效？不如看完这篇干货，找到适合自己的方法，然后坚持下去。

快走的优点：步行运动比较能轻松地展开，即使平时运动不足的人也很容易接受。

快走的缺点：快走运动不适宜过于长期地坚持，因为往往会变成一个无目的的，进行到一定的程度时需要转为其他高强度的运动。

快走的正确方法：如果想要把步行作为减肥运动的锻炼，姿势是很重要。上身要挺直，面向前方，双臂张开并自然伸直，在摆动时幅度要大，双脚迈出的步幅也尽量拉大，小腿肌肉要收紧。步行对速度没有多大的要求，关键是随着加强，从每日1000步增加到3000步，然后每天坚持步行30分钟。如果无法一口气完成30分钟，也可分开3次。

那么，慢跑又有哪些优缺点呢？

-慢跑有什么技巧吗-

慢跑的优点：运动负荷量较高的慢跑运动，当然也是更能使减肥运动进阶。

慢跑的缺点：慢跑运动对足部及腰部的负担较大，这两个部位有伤患的人就要避免了。1卡路里的消耗所需，步行为19步，慢跑为10步。而每100卡路里的消耗，需步行26分钟，或慢跑13分钟。

慢跑的正确方法：慢跑时，同样视线要向前方，上身特别是背部要向后拉紧并收腹。双臂手肘的弯曲也要有意识地紧张起来，切勿放松，用整个脚掌着地。慢跑有一个小技巧，一开始先步行10分钟，跑5分钟，再步行15分钟；等身体慢慢适应后，步行10分钟，慢跑15分钟再步行5分钟；强度加大后可以缩短步行的时间，加长跑步的时间。

新的科学研究表明，步行至少和跑步一样有效果，对一些不经常锻炼的人来说，步行的效果似乎更好。跑步者得高血压病、糖尿病、心脏病的概率都要远低于那些不爱运动的人。每天跑步一小时，可以使患心脏病的风险降低4.5%，而步行的锻炼者，如果每天消耗同样能量，患心脏病的风险可以降低9%。其原因在于，消耗同样的能量，步行需要更多的时间。但是不管是跑步还是步行，都要比不锻炼好得多。

快走更能促进健康减肥：

以散步为主要运动方式的人，因为运动次数不足，走得也不够快，运动的总负荷难以达到促进健康的要求，很难为健康带来真正的好处。美国一项针对7600个密西根州成年人的电话访问结果发现，五分之一以散步为闲暇时唯一运动的受访者中，仅有6%真正达到健康标准。达到健身目的的行走要求迈大步，抬头挺胸，双臂摆动，要达到一定的速度。

迈大步：跨步后脚跟先着地，再有意识地让脚底、脚趾着地，接着再以脚趾用力蹬离地面。膝盖最好微弯。

抬头挺胸：腰背挺直，不要像跑步那样前倾身体。

双臂摆动：双臂要主动摆动。摆动双臂使上下臂呈约90度，有节奏地摆到胯后，向上则摆到与肩同高。

速度：因人而异，可分为慢步走（每分钟约70-90步）、中速走（每分钟90-120步）、快步走（每分钟120-140步）、极快速走（每分钟140步以上）。就自我感觉而言，最低有效强度为微出汗、有点喘，但不影响说话。中等强度是内衣有些湿的出汗、喘气，说话连贯性受影响。大强度是大汗淋漓、不想讲话。

跑步后的拉伸也很重要：

跑后的拉伸被很多跑步者忽略，跑完步后浑身疲倦只想赶紧吃点东西，快速洗个澡休息一下，经常跳过了拉伸环节。充分拉伸自己的肌肉、韧带，甚至还有筋膜等位置，让其快速从疲倦状态恢复，再生时变得更加有力量。

而长久不进行跑后拉伸，肌肉延展度将会变小。不仅会影响步幅的大小，也会影响跑步的姿态。如很多膝盖外缘疼痛就是大腿外侧（髂胫束）过紧造成的。由于髂胫束没有得到很好的拉伸，长期处于紧缩状态过度牵拉膝关节外侧缘而引起疼痛。这种时候用手按压大腿外侧缘也会有疼痛感。充分拉伸髂胫束就能缓解和预防膝关节疼痛。

髂胫束的拉伸较为简单的方法是两条腿交叉并拢站立，身体向下弯曲并努力摸到脚趾，感觉到后面腿的外侧有酸胀感，保持30秒，再换另一条腿。重复2-3次。

因此每次跑前都要有充足的热身，如果不愿原地热身可以用前1/4的里程放松跑，通过慢跑来热身。感觉身体轻盈、协调的时候再进行正常的节奏跑。

-快走和慢跑哪个减肥效果好呢-

上面的叙述给出了答案，就是——快走的减肥效果更快，而慢跑的减肥效果更彻底，所以说快走与慢跑的减肥效果还是各有千秋的。