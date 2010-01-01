四个减肥食谱月瘦十斤不是梦

减肥对于每个女人来说，都是很必要的。在中国这个以瘦为美的时代，每个女人的目标都是月瘦十斤。那么如何减肥成为很多女人都关心的方法。减肥方法有哪些呢？

减肥食谱一（鸡蛋牛奶+水果素食美人法）

1、早餐一颗水煮蛋，一杯牛奶，半个苹果或一些马铃薯+火腿+沙拉酱。

2、中餐一碗饭+菜。

3、晚餐于七点吃，与中餐差不多，但只吃七到八分饱即可，而过了九点后就不可再吃任何东西，但水果除外。

4、可於睡前喝杯果汁（可以挤柠檬原汁+水+二颗酸梅）记得不要加糖哦。

5、配合适度运动

推荐理由：这个套餐的量适中，适合一些体制相对较弱的MM，这款减肥餐的搭配营养也较高。

减肥食谱二（优酪乳减肥瘦身食疗法）

1、起床后：两杯水。

2、早餐：蔬菜汁200cc。

3、中餐：优酪乳500克。

4、晚餐：蔬菜汁200cc。

5、就寝前：1-2杯水。

推荐理由：优酪乳有助于消化及防止便秘，帮助有益菌抑制坏菌生长，从而改善肠内的菌群比例，促进肠胃的正常蠕动。这个套餐适合想快速瘦下来，想在短期内看到减肥效果的MM，由于餐量偏少，这款套餐不能长期食用，很容易导致营养不良，MM们减肥的同时更要关心自己的身体健康哦。

减肥食谱三（苹果餐）

1、早餐：一瓶牛奶（或不加糖咖啡）+一颗白煮蛋（或茶叶蛋）。

2、苹果：从中午12：00开始，每2小时吃一颗苹果直至晚上8：00一共五颗，吃完就不再进食苹果餐吃一天就够了。

推荐理由：苹果减肥餐一直是各位减肥MM的首选，苹果既减肥又美容。这个减肥套餐的瘦身效果也比较明显，小编有段时间减肥，也是食用这个套餐，当时的效果还是很明显的，到现在一直保持一定食量，也没有见反弹呢，想减肥的MM，一定要坚持哦。

减肥食谱四（全麦面包+脱脂牛奶西式减肥方法）

1、早：烤全麦吐司一片，水煮蛋一颗，脱脂牛奶一杯，茶一杯（健怡可乐亦可）。

2、中：脱脂牛奶一杯，水煮鲔鱼（等量的鸡胸肉亦可）水煮青菜，水果一颗（芭乐或者苹果、蕃茄），茶一杯（健怡可乐亦可）。

3、晚：晚餐的菜单自己调配，但禁止食用淀粉类和肉类。

推荐理由：这个减肥套餐通常实施5天可瘦身六公斤，但每天至少要喝水2500-3000cc，此套餐最诱人的一点是：减肥的时候还能喝可乐，很多MM爱喝饮料，但饮料中的热量很多，饮料是减肥者的禁忌。但食用这套减肥餐就不用担心了，还能达到理想的减肥效果呢，MM们赶紧试试吧。