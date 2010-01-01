5款瘦身汤制作简单且味道极好

白领们想要运动减肥却常受限于时间与场所，为图方便，不少人会选择吃减肥药。但是减肥药吃多，容易伤身。而瘦身汤不仅能减肥，而且大都具有清热解毒的功效，可谓一举两得，是白领们瘦身的好选择。下面5款瘦身汤，制作简单，且味道极好，大家可以尝试着做一下。

小白菜豆腐减肥汤

准备配料：小白菜、豆腐、虾仁、姜末、蒜片、火腿粒、虾皮、盐

具体做法：小白菜洗净，略焯一下水，挤干水分，切段备用。冻豆腐（或者老豆腐）切块备用。锅热油少许，炒香姜末、蒜片、二大匙火腿粒、一把虾皮。放入豆腐，加水，煮开。然后放入小白菜段和鲜虾仁几只，盖上锅盖，再煮开后，待虾仁熟透，加盐调味即可。

瘦身原理：小白菜含钙量高，是防治维生素D缺乏（佝偻病）的理想蔬菜。另外，小白菜含维生素B1、维生素B6、泛酸等，具有缓解精神紧张的功能。觉得工作压力太大时，多吃小白菜，有助于保持平静的心态。

冬菇菠菜减肥汤

准备材料：冬菇、菠菜、姜、高汤、白砂糖、盐

具体做法：先把冬菇浸软，然后剪去冬菇脚，再把冬菇切片，菠菜切段。然后，在热锅放点油，爆香姜片，接着放入冬菇及上汤煲开，转为文火再煮15分钟。放入菠菜煮开至熟。最后，放入盐糖调味即成。

瘦身原理：香菇对糖尿病、肺结核、传染性肝炎、神经炎等起治疗作用，又可用于消化不良、便秘等。菠菜有“营养模范生”之称，它富含类胡萝卜素、维生素C、维生素K、矿物质（钙质、铁质等）、辅酶Q10等多种营养素。

海带豆芽汤

准备材料：海带、黄豆芽、胡萝卜、番茄、豇豆、粉条

具体做法：锅内烧水水开后放入豇豆段，等水再次煮开的时候，放入粉条和海带丝，然后再放番茄，水再开时候，放入面絮，滚开后放绿豆芽，最后放盐和醋、香油调味即可食用。

瘦身原理：这汤营养高又吃得饱，且海带本身有收敛作用，含钾离子比较高，减重期间喝，身体PH值会呈碱性。

荷叶冬瓜饮

准备材料：冬瓜子，冬瓜瓢，荷叶，蜂蜜

具体做法：将冬瓜瓢洗净后搅碎，荷叶撕成小片。锅中水开以后，放入荷叶和冬瓜瓢碎小火熬制5分钟，晾凉后加入蜂蜜即可饮用

瘦身原理：冬瓜是减肥的圣品。它能养胃生津，清胃降火，能降低食量，达到减肥效果。

皮蛋黄瓜汤

准备材料：皮蛋两只、黄瓜一条、色拉油、猪油、食盐、水

具体做法：皮蛋剥壳后切瓣，一只切8瓣。黄瓜去皮后切成薄片。锅烧热后倒入色拉油和少许猪油，再倒入皮蛋翻炒，到皮蛋炸透一半即可，不要过火。这样做是为了保持皮蛋切破后的形状，煮汤时不至于汤过于浑浊。皮蛋煎好后加水，去浮沫，后放黄瓜块，边倒边稍微翻炒一下。加入清水，汤沸腾后继续用小火煮，待汤慢慢变成乳白色之后，再放点香油和盐就可以出锅了。

瘦身原理：皮蛋较鸭蛋含更多矿物质，脂肪和总热量却相对较低，它能刺激消化器官，促进营养的消化吸收，中和胃酸，清凉，降压。黄瓜有利水利尿，清热解毒的功效，有助消肿减肥。