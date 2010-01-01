不吃晚饭减肥的危害与不良影响

一个姑娘刚刚节食反弹完，来问我有没有办法再减肥成功？我就会想起来，当初也是她问我“不吃晚饭可以吗？晚上只吃水果可以吗？”

那么究竟可以吗？

晚饭是不科学的存在？

不是曾经有这样一句鸡汤吗：带着饥饿入睡，是美丽的开始。但是你猜中了开头，却没猜中结尾，因为这一份美丽包含了潜在的反弹，穿孔的胃，和一个更想吃东西的你。

很多人也说古人都是一日两餐的，所以晚餐本身就是不科学的一种存在。但是古人没有电灯，他们七点上床，啪啪啪完就睡了。

可是你呢？学生党七点正要晚自修，大多数上班族七点只怕还在下班的路上，对于现代人来说，这一天至少还有4个小时等着他去挥霍。

为什么不吃晚饭会瘦？

假如你一天需要摄入1200大卡，普遍的选择都是早餐400大卡，午餐500大卡，晚餐300大卡。那么不吃晚餐会让你省下300大卡，于是你每天摄入只有900大卡，所以不吃晚餐会瘦的本质，还是因为你在节食。

因为你吃掉食物的热量小于你的基础代谢，你就是在节食。即使你把这300大卡的热量补在了早餐和午餐中，你也要知道，一顿饭摄入热量太高，多余的部分，也还是会转化成脂肪的。

所以最好的方法，应该是一日三餐，连续补充热量。

不吃晚饭的危害与不良影响

节食会反弹这一点，经过本九的无数次安利，已经逐渐被一部分人接受。但是很多人依旧动心尝试的原因是：“瘦了再说，到时候克制好就不会反弹很多啊！”

那么这些负面影响，真的是你能控制的吗？

1、暴食症

一次吃下十多个面包，看到甜食就想吃到吐，一边罪恶感爆棚还一边在吃，根本无法控制，这就是暴食症。而暴食症的人，通常体重会直线反弹，甚至比减肥前还要重，而且你无法遏制。

2、停经

节食以后出现了停经的情况，然后你就必须通过高碳水的丰富饮食来召唤姨妈，除非你想一辈子不孕不育。

3、易胖

很多人觉得自己节食以后，最坏的情况无非是胖回来嘛，还是值得一搏的。然而现实是不仅体重涨回去了，当你再减肥时会发现，无论是节食还是运动，你都没有那么容易瘦下去。

怎么办？

1、针对暴食症

目前的解决方法就是永远不要出现饥一顿饱一顿的现象，正常吃饭，不吃任何加工食物，不吃任何零食。什么面包，甜点，巧克力等等，不买不碰。坚持一个月以上，可以慢慢有改善。

2、针对月经

停经三个月以下的先去恢复饮食一个月，然后看月经是否回来，如果还不来，去就医查激素水平。停经三个月以上的，先看医生，后恢复饮食。

3、针对易胖

反弹以后就被再节食啦，然后多做一些无氧的运动来挽回之前减掉的肌肉。平时多吃一些蛋白质和粗粮，少吃甜食。

讲真

我真希望你们都能简单健康的成功。