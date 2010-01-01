粗粮和减肥的那些事儿

吃粗粮能减肥吗？很多人乍一听粗粮减肥，就冲上去每天猛吃，再也不吃米饭面条。你们以为她接下来会瘦？并没有，反而是脸色越来越差，肚子消化越来越差，一吃饭就胀鼓鼓的难受。女生还容易出现姨妈不来等等。所以今天认真讲讲，粗粮和减肥的那些事儿~

怎样吃粗粮能减肥？

首先说正面的，多吃粗粮是好事！在这里我们说的粗粮主要包括：

1：谷物类（玉米、小米、红米、黑米、紫米、高粱、大麦、燕麦、荞麦，藜麦等）

2：杂豆类（黄豆、绿豆、红豆、黑豆、蚕豆、豌豆等）

3：块茎类（红薯、山药、马铃薯等）

那么之前在讲碳水化合物的时候我们也讲到了：粗粮中的谷物类和块茎类主要补充碳水化合物，所以可以拿来做米饭和面条的替代品。最佳的补充方式就是每天的主食有一半是细粮，另一半是粗粮。

而杂豆类则可以补充蛋白质，如果你因为减肥常年不吃肉，就应该多吃点杂豆类了。

粗粮的减肥错误吃法

很多人乍一听粗粮减肥，就冲上去每天猛吃，再也不吃米饭面条。你们以为她接下来会瘦？并没有，反而是脸色越来越差，肚子消化越来越差，一吃饭就胀鼓鼓的难受。女生还容易出现姨妈不来等等……

这就是我说的，99%的人，在吃粗粮的减肥过程中，都错了！

1、只吃粗粮

对于多坐少动，没有体力劳动的现代人来说，和古代人一样天天粗粮，是不现实的。因为我们的肠胃，已经变脆弱了。所以一半粗，一半细更好。

毕竟长期过食粗粮，会影响人体吸收，使人体缺乏许多基本的营养元素。

2、磨成粉再吃

粗粮之所以粗，是因为它的加工工艺少，营养物质保存多。如果磨成粉，那就完全丧失了这些优点……（好怕超市卖粉粉的阿姨打我）

吃粗粮的最佳方式就是地里挖出来什么样，就蒸着煮着，把它吃掉。比如蒸红薯，煮玉米，糙米饭，杂粮粥等等。而不是吃加工过的糙米粉，红薯粉等等。

3、吃再多也不怕胖

很多人以为粗粮热量很低，吃再多也不会胖，所以放开了肚子吃。其实这样是不对滴~

100g大米的热量是391大卡，而100g糙米则是332大卡，100g薏米是361大卡。所以粗粮减肥的关键是升糖指数低，饱腹感强，消化慢。但是吃多了，热量还是很高的。