5个减肥小窍门一天瘦一斤还是最少的

减肥是不容易的，谁告诉简单的话，都是在骗你的。有时候我们坚持了，但还是看不到效果。其实减肥也是需要窍门的，耍点小心机，搞不好效果比你正经减肥更见效！不能错过的5个减肥小窍门，一天瘦一斤还是最少的哦！

1、设定新的目标

减掉10斤不是目标，因为这只会让你越来越挫折。我们需要设立一个能达到的健身目标，让你进步和努力都有效果。当你这样做时，记得要准备庆祝成就的奖励，比如一小块蛋糕这样子，简单的奖励会激发你的潜能。

2、不要分心

似乎每个人都喜欢手机，但如果你在健身的时候，还是盯着手机看，那么你怎么能收获好身材？充分注意锻炼使你专注，手机的话只能用作听音乐，拒绝分心才是最好的健身心态，回报是你必然会看到的减肥结果。

3、健康食品并不意味着你可以吃

鳄梨、花生酱、甜土豆、糙米这些食品都是有营养的，但这并不意味着它们没有卡路里。你仍然需要知道食物的热量，即使是对你有好处的食物。

4、跳过你的锻炼

虽然这不是完全正确的，你可以通过最大化你的努力来缩短你工作的时间。锻炼是需要有效的长时间，这让你收获的热量燃烧奖励。

5、选择一个健身课程

如果你只是随意的选择健身项目，很大程度上是看不到效果的。选择一个健身课程，才是全面的减肥方式。比如诱导全身训练的HIIT、63天Insanity健身操，有计划的健身对身体也是有好处。