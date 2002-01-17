分享六大瘦身秘诀让你健康又长寿

良好健康的生活习惯不但能够促进长寿，还同时能够促进减肥，缓解便秘，改善肤色等，那么到底怎么做才能有助长寿？今天与你分享六大瘦身秘诀，带你塑造完美身材之余健康又长寿。

秘诀1：早餐一个七谷面包

所谓七谷，就是小麦粉、黑麦、大麦、玉米、燕麦、黄豆和小米。虽说都是七谷，但各家的配料往往都不大一样，有的还会放芝麻、核桃或花生呢！

美国曾有研究称，每天早餐两片全麦面包，能帮助减肥、缓解便秘、预防糖尿病、动脉粥样硬化甚至癌症。七谷面包，营养比全麦面包更丰富。

其实，多吃谷物的好处大家都知道，即便吃不到七谷面包，挑一些三谷、四谷的粗粮面包也是可以的，关键是它们比你常吃的白面包、奶油吐司要健康很多倍。

秘诀2：爱喝茶，也爱“吃”茶

早餐时来几片茶叶饼干，既弥补了对早茶的思念，又能填肚子，真是两全其美。

茶中有多酚类物质和具有抗氧化作用的儿茶素，常喝有助于抗衰老，还能起到减肥、预防心脑血管疾病作用。我们自己在家做菜做点心，也可以撒点茶叶或茶粉。

秘诀3：饭前喝汤减少食量

俗话说“饭前喝汤，苗条又健康；饭后喝汤，越喝越胖”，这是有一定道理的。饭前先喝几口汤，将口腔、食道润滑一下，可以防止干硬食品刺激消化道黏膜，有利于食物稀释和搅拌，促进消化、吸收。最重要的是，饭前喝汤可使胃内食物充分贴近胃壁，增强饱腹感，从而抑制摄食中枢，降低人的食欲。因此，饭前不如先喝一碗养生汤，暖胃又瘦身。

最好选择低脂肪食物做汤料：要防止喝汤长胖，应尽量少用高脂肪、高热量的食物做汤料，如老母鸡、肥鸭等。即使用它们做汤料，最好在炖汤的过程中将多余的油脂撇出来。而瘦肉、鲜鱼、虾米、去皮的鸡或鸭肉、兔肉、冬瓜、丝瓜、萝卜、魔芋、番茄、紫菜、海带、绿豆芽等，都是很好的低脂肪汤料，不妨多选用一些。

秘诀4：饮食多蒸煮，少盐无味精

食物最好用水蒸煮，再稍放些盐，这样可以使食物的营养尽量被保留。吃海鲜，也建议用清蒸做法。吃面或者喝粥，配上一小盘腐乳菠菜，用腐乳代替盐等调味料拌菠菜。也很科学，一来保证了咸度，二来吃腐乳对心脏也有好处。做饭少用味素（味精）等调味品。

秘诀5：多吃水果

养成每天吃水果的习惯，清肠排毒，促进身体健康。因为科学研究的证据显示，进食适量的水果和蔬菜能减低患上心脏病、中风和某些癌症等慢性疾病的机会。建议养成每天进食两份或以上水果的习惯，以降低患上慢性疾病的机会。（一份水果约为半个中等大小的苹果、梨）

秘诀6：形成良好的运动氛围

多结交爱运动的朋友，或者组团制定计划进行减肥，每天一个小目标，每天进行一定的有氧运动或无氧运动，跑跑步，打打球，跳跳舞，动一动，甩一肉！