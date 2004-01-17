教你几招塑造性感美脖的方法

如果你的四肢纤长，脸蛋也不大，但是脖子却粗大，就十分影响美观。那么如何瘦脖子最快最有效呢？下面教你几招塑造性感美脖的方法。

让脖子松松垮垮的坏习惯，你都有吗？

1、长期间使用电脑、智慧型手机。长时间维持同样的姿势，这样会导至脖子僵硬，淋巴循环不佳。

2、枕头太高。会让脖子前倾的姿势，选择低的枕头为佳。

3、很少用到脸部表情肌。时常面无表情、吃饭不充分咀嚼的人，鲜少用到表情肌，于是，下颚到脖子这部分容易松弛。

注意生活小习惯，保持颈部纤细

坚持上下抬头

保持头部处于正确的位置，是所有身体活动的基础，抬头可以活动颈部肌肉，以耳朵下方为支点，扬起下颚，再从支点处慢慢放低下颌，每天重复这组动作15次，长久坚持可以可以塑造完美的颈部线条。

颈部按摩

颈部肌肤是连接身体与大脑的重要桥梁，对颈部进行推拿按摩，可以促进颈部的血液循环，活络颈部淋巴细胞，提高颈部细胞再生，双手至上而下对颈部进行按压推拿，在这种有节奏的推拿中，脖子上脂肪的新陈代谢也会加快，达到减肉的目的。

扭转头部

经常转动脖子是减脖子上的肉的好方法。左手叉腰，右手轻轻按住左侧太阳穴，呼气，右手轻轻拉动头部向右倾斜，直到最大限度，同时左肩向下压，保持这个姿势5秒，然后恢复到开始动作，换边再做，每侧重复5-8次。

推脖子上的肉

用手掌放在脖子的根部，掌心向内，手腕处微微相靠，两之手从下往上微用力缓缓推动脖子上的肉肉，到下巴为止；重复以上动作15遍，这个方式瘦脖子用力要适当，缓慢不可心急，可以促进脖子局部的脂肪代谢，是很好的瘦脖子方法。

放松颈肩肌肉

盘腿放松坐于地面，注意腰背自然直立，双手置于膝盖上方，深吸气，将双肩向上耸起，颈部下缩，感觉到露出锁骨，保持5秒后，呼气，缓缓将肩膀下沉，挺直颈部。

活化颈椎

保持盘腿坐姿，双手合十置于胸前，吸气，慢慢向后仰头，感觉到颈部线条向后的尽量延伸，保持5秒后，呼气，慢慢向前垂头，闭上双眼。

用合适枕头

脖子粗，有时候可能不仅仅是因为堆积的赘肉太多，如果你的枕头或者是睡觉姿势不正确，也会导致你的脖子不美型。想要减脖子，仰卧是最好的姿势，因此有个大枕头来配合是最好不过也最科学的了。枕头和床一样，还是稍微硬一点的好，高度在8cm左右能够摆放在脖子凹陷处的枕头是最适合睡眠的。

睡前做个瘦脖子操，放松又享瘦

方法一：

站立或者坐下，端正头部，眼睛望着前方。肩膀放松，头部慢慢向后仰，直到最大限度，然后恢复到开始状态。重复练习10次。然后头部向前、向左、向右重复练习10次。

效果：舒缓僵硬的脖子，预防肩周炎，减少赘肉堆积在脖子的几率。

方法二：

双手轻轻握着拳，伸出双手的大拇指。用大拇指从脖子的根部开始向上均匀按摩整个脖子。最后在耳朵下稍稍用力按压，然后放松。每天重复按摩脖子数次。

效果：促进脖子的血液循环，帮助提高新陈代谢，预防水肿。

方法三：

端正头部，伸直四指并拢，四指从耳后一直向下推，直到推到锁骨的位置。然后再回到耳后的位置反复练习这个动作。

效果：耳后的淋巴很多，淋巴畅通可以促进排出身体的废物，让新陈代谢保持正常。长练习这个动作可以达到排毒的效果。

方法四：

向后稍微后仰脖子，眼睛望着天花板，双手四指伸直并拢。从脖子的根部开始由下向上做按摩。正面和背面可以双手按摩，脖子的侧面可以单手按摩。每天按摩至少5次。

效果：疏通脖子上的淋巴循环，预防脖子赘肉堆积。