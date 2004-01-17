看看哪些“假装运动”可以帮助瘦身

假装慢跑

想到要换上装备出去运动，身体就开始犯懒？那么不妨利用看电视的时间，开始空气慢跑吧！

假装慢跑技巧

膝盖尽量抬高，有节奏的规律跑步，也有提升心肺机能，帮助血液循环的功效！不喜欢运动的女孩做起来比较没有压力，喜欢运动的女孩也可以不被天气限制，充分的享受刘海的快感。

假装骑自行车

这是许多女生睡前很爱的运动之一，利用模仿骑脚踏车的方式，可以瘦大腿、消除腿部水肿还有刺激到鼠蹊部的淋巴结，也是个居家运动的好选择之一！

假装骑自行车技巧

一定要注意勾脚，并努力把腿蹬到垂直，通过勾脚和伸腿，可以很好的拉伸小腿和大腿后侧肌肉、松懈下肢筋膜系统，让肌肉线条修长、柔和。蹬脚的过程一定要缓慢，让肌肉慢慢伸展，并充分让膝盖附近的肌肉发力，从而有效的瘦膝盖、让膝盖连接处越来越直。

假装跳绳

跳绳的脂肪燃烧效果非常好，需要严格体重管理的拳击手也都会利用跳绳来管理身材。而假装跳绳的运动方式，可以免去空间不够的困扰，而且对于一些不是那么擅长跳绳的女生，进行空气跳绳时就不用担心被绳子绊到，老是被打断了。

假装跳绳技巧

跳绳时尽量做到双脚并拢，跳跃时做到上半身放松，膝盖弯曲，前脚掌着地，跳跃高度尽量低。通过跳绳减肥，最低不要低于30分钟，因为低于30分钟根本达不到消耗脂肪的目的，最长不要超过2个小时，因为多于两个小时的过度训练会使身体极度疲劳。每周跳绳不应少于4次但也不可多于6次，每次持续运动40分钟即可。

假装要出发

平板支撑越来越受广大运动人士的喜爱，简单，不挑场合，如果要说有一点点缺陷，就是有点点物料。相比之下动起来就变得有意思很多，同样可以锻炼全身肌肉，特别是要练翘臀的菇凉，绝对事半功倍哦。

假装在转呼啦圈

摇呼拉圈时会运动到平时不容易使用到的肌肉部位，而且还可以锻炼到体内的肌肉，让消脂效果更加乘。当扔掉呼啦圈，全身性的扭动就非常适合于最后的整理运动，让浑身上下每个紧绷的细胞都舒展开，尽可能减少运动所带来的疲劳。